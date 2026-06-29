Međutim, u mađarskoj kuhinji postoji recept koji ovom omiljenom povrću daje sasvim novu dimenziju. Za razliku od klasičnog graška, ova verzija je gušća, kremastija i bogatijeg ukusa. Pavlaka za kuvanje, mirođija i blaga slatko-kisela nota stvaraju zanimljivu kombinaciju koja se odlično slaže i kao lagani ručak i kao prilog uz pečeno ili grilovano meso.

Recept za grašak na mađarski način

Sastojci:

1 kg graška

3 krompira

250 ml pavlake za kuvanje

3 kašike gustina

sveža mirođija

so po ukusu

biber po ukusu

beli luk u prahu

nekoliko kapi sirćeta

1 kašičica šećera

Priprema

U veću šerpu sipajte vodu i posolite je. Dodajte grašak i oljušten krompir isečen na krupnije komade, pa kuvajte oko 15 minuta, odnosno dok povrće ne omekša, piše Ona.

Dok se grašak kuva, u blender sipajte pavlaku za kuvanje i dodajte gustin. Kratko izmiksajte kako biste dobili potpuno glatku smesu. Iz šerpe izvadite dve kutlače kuvanog graška i krompira, dodajte ih u blender i sve zajedno usitnite dok ne dobijete gustu kremastu masu. Dobijenu smesu vratite u šerpu sa ostatkom graška i dobro promešajte.

Dodajte sitno seckanu mirođiju, biber, beli luk u prahu i po potrebi još malo soli. Kuvajte još nekoliko minuta uz stalno mešanje, dok se jelo ne zgusne.

Na samom kraju dodajte nekoliko kapi sirćeta i kašičicu šećera. Upravo ta kombinacija daje karakterističnu slatko-kiselu notu po kojoj je ovaj recept prepoznatljiv. Poslužite odmah, dok je još topao.

Zašto se dodaje krompir?

Krompir u ovom receptu nema samo ulogu priloga.

Kada se deo kuvanog krompira zajedno sa graškom izblenda i vrati u šerpu, dobija se prirodno gusta i baršunasta tekstura bez potrebe za velikom količinom zaprške ili brašna.

Zbog toga je jelo puno, kremasto i veoma zasitno.

Kako da bude još ukusniji?

Ako volite intenzivnije ukuse, na kraju možete dodati malo sitno seckanog peršuna ili prstohvat dimljene mlevene paprike.

Ljubitelji pikantnijih jela mogu ubaciti i malo ljute paprike, dok će nekoliko kapi limunovog soka dati još svežiju aromu umesto sirćeta.

Uz šta se najbolje služi?

Grašak na mađarski način možete poslužiti kao samostalni lagani ručak uz krišku svežeg hleba ili kao prilog uz:

pečenu piletinu

ćufte

svinjski ili pileći file

roštilj

pohovano meso.

Zahvaljujući bogatoj i kremastoj teksturi, podjednako je ukusan i kada se podgreje, pa je odličan izbor i za obrok pripremljen unapred.

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