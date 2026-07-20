Ono što je decenijama stajalo zaboravljeno na tavanima, u podrumima ili završavalo na otpadu, danas se prodaje za desetine, pa čak i stotine evra.

Rastuće interesovanje za jugoslovenski dizajn, vintage nameštaj i predmete iz perioda SFRJ pretvorilo je mnoge nekada obične stvari u tražene kolekcionarske primerke.

Nostalgija postala unosan posao

Tu priliku prepoznala je Ljubljančanka Špela, koja je spojila ljubav prema jugoslovenskom dizajnu i iskustvo u marketingu, pa pokrenula internet prodavnicu specijalizovanu za predmete iz bivše Jugoslavije.

Kupci iz različitih delova Evrope danas traže upravo predmete koji su nekada bili deo svakodnevnog života u gotovo svakom domu.

Koji predmeti iz Jugoslavije danas najviše vrede?

Među najtraženijim predmetima nalaze se:

Bambi gobleni, koji su krasili zidove brojnih domova;

Iskrini fiksni telefoni u prepoznatljivim bojama;

Meblo lusteri, koji su ponovo postali popularni zbog retro dizajna;

bele emajlirane šoljice sa plavim obrubom;

stare kućne oznake, tablice za vrata, posuđe i dekorativni predmeti.

Posebno su traženi dobro očuvani primerci i predmeti u originalnom pakovanju.

Pojedini primerci vrede i nekoliko stotina evra

Prema navodima iz teksta, pojedini setovi staklenih čaša iz perioda SFRJ danas dostižu cenu veću od 100 evra, dok se manji Bambi gobleni prodaju za oko 60 evra.

Retki komadi nameštaja, rasvete i dekoracije mogu da dostignu i znatno više iznose, zbog čega mnogi danas proveravaju šta se krije na njihovim tavanima i u podrumima.

Zašto interesovanje ne prestaje?

Stručnjaci smatraju da popularnost jugoslovenskog dizajna nije prolazni trend. Mlađe generacije otkrivaju estetiku sedamdesetih i osamdesetih godina, dok stariji kupci kroz ove predmete čuvaju uspomene na detinjstvo i porodični život, piše Kurir Stil.

Zbog toga tržište jugonostalgije nastavlja da raste, a predmeti koji su nekada bili sasvim obični danas imaju status vrednih kolekcionarskih komada.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: