Međutim, mnogima uživanje u ovom voću kvari jedan detalj, sitne semenke koje mnogima smetaju i stalno ih vade ili paze da ih ne progutaju. Ako ste među onima koji izbegavaju kupovinu lubenica sa semenkama upravo iz tog razloga, postoji jednostavan trik koji će vam uštedeti vreme i živce. Sa nekoliko poteza nožem, možete oljuštiti celu lubenicu za samo dva minuta.

Prvi korak je da odsečete oba kraja lubenice, slično kao kada pripremate tikvicu. Zatim, postavite je uspravno i pažljivo uklonite koru sa svih strana širokim, oštrim nožem. Zatim oljuštenu lubenicu stavite na dasku za sečenje i isecite je vertikalno na dve jednake polovine.

Svaku polovinu ponovo postavite uspravno i isecite na kriške debljine oko prsta. Primetićete da su semenke raspoređene u liniji kroz sredinu svake kriške.

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Izlaze skoro sve odjednom

Sada dolazi najlakši deo. Nežno preklopite svaku krišku gde ide red semenki. One će se zatim pomeriti ka ivici, tako da sve što treba da uradite je da pređete nožem preko njih ili ih nežno uklonite prstima.

Na ovaj način semenke izlaze skoro sve odjednom, bez dugog vremena da ih vadite jednu po jednu, piše Dnevno.hr

Kada ste uklonili semenke iz svih kriški, preostaje samo da lubenicu isečete na kockice ili komade željene veličine. Rezultat je savršeno pripremljeno voće spremno za serviranje, bez neprijatnog odlaganja semenki.

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