Kako objašnjava, brojanica je materijalna stvar koja, kao i svaki drugi predmet, vremenom može da se ošteti, pocepa ili raspadne.

"Ne treba pridavati preveliki značaj tome što je brojanica pukla. Ona nije sveta sama po sebi, već služi da se kroz molitvu usredsredimo na Boga i da nam pomogne u pravilnom izgovaranju molitava", navodi veroučitelj.

Brojanica vernicima najčešće služi kao pomoć tokom molitve, posebno pri ponavljanju molitve poput: "Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj nas grešne".

Njena svrha nije u samom predmetu, već u molitvenom odnosu i duhovnom značenju koje joj vernik daje.

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Zbog toga, kako ističe veroučitelj, puknutu brojanicu ne treba spaljivati niti zakopavati, naročito ako je napravljena od plastike ili drugih savremenih materijala.

"Ako je moguće, ja bih puknutu brojanicu odneo na reciklažu, kako bi taj materijal mogao ponovo da se iskoristi i od njega napravi nešto drugo", objašnjava on.

Poruka vernicima je da se ne opterećuju i ne traže skrivena značenja u samom pucanju brojanice. Važnija od predmeta jeste molitva, vera i namera sa kojom joj se pristupa.

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