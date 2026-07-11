Iako ova olakšica postoji, veliki broj građana i dalje plaća punu cenu jer ne ispunjava jedan ključni administrativni korak koji je neophodan za aktivaciju ovog popusta.

Porez na imovinu uređuje se Zakonom o porezima na imovinu (članovi 2–10), a njegov obračun polazi od tržišne vrednosti nepokretnosti. Na tu vrednost utiče zona u kojoj se objekat nalazi, dok se stanje same nepokretnosti najčešće ne uzima u obzir. Vrednost se dalje koriguje zakonom propisanom amortizacijom, nakon čega se na utvrđenu osnovicu primenjuje poreska stopa od 0,3 odsto.

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Ključni uslov: Prijava prebivališta na adresi nekretnine

Osnovni preduslov za ostvarivanje prava na poreski popust od 50 odsto jeste da vlasnik stana ima prijavljeno prebivalište upravo na toj adresi

Zakon predviđa da se na ovaj način iznos poreza, koji se inače utvrđuje prema kvadraturi i opštini u kojoj se nekretnina nalazi, prepolovi.

Iako je vlasnik stana uvek poreski obveznik, nadležni organi često ne raspolažu automatski informacijom o tome gde vlasnik zaista živi, zbog čega se ovo umanjenje ne obračunava po službenoj dužnosti.

Zašto Poreska uprava ne umanjuje račun automatski?

Problem nastaje jer sistem ne prepoznaje uvek da li vlasnik koristi tu nekretninu kao svoje primarno mesto stanovanja.

Da bi se ostvarilo pravo na umanjenje, neophodno je zvanično obavestiti nadležnu poresku upravu o tome da je adresa nekretnine ujedno i adresa prebivališta vlasnika.

Ukoliko se ovo obaveštenje ne dostavi, poreska rešenja će i dalje stizati sa punim iznosom, čak i ako vlasnik decenijama živi u tom stanu.

Kako proveriti da li plaćate više nego što treba

Jedan od najjednostavnijih načina da se utvrdi da li je popust aktiviran jeste poređenje sopstvenog poreskog rešenja sa rešenjima komšija koji imaju stanove slične kvadrature u istoj zoni, piše Blic Biznis.

Ako su iznosi znatno viši od očekivanih, verovatno je da nekretnina u evidenciji nije zabeležena kao mesto prebivališta.U tom slučaju, preporučuje se podnošenje odgovarajuće dokumentacije Poreskoj upravi kako bi buduća rešenja bila obračunata u skladu sa propisima i umanjena za polovinu.

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