Tako slatke, tako sočne i božanstvenog mirisa, kajsije su s razlogom među omiljenim letnjim voćkama, ali osim što osvajaju ukusom, mogu da budu i dragocen saveznik zdravlja.



Bogate su vlaknima, vitaminima i antioksidansima, a uz to imaju malo kalorija, zbog čega se lako uklapaju u uravnoteženu ishranu, a brojna istraživanja su pokazala da imaju mnogo zdravstvenih prednosti.



Iako skoro svi možemo da uživamo u njima, postoje grupe ljudi kojima bi posebno mogle da koriste, pa slobodno mogu da uzmu i koji slastan zalogaj kajsije više.

Ljudi koji brinu o očuvanju vida

Kajsije su bogate beta-karotenom, luteinom, zeaksantinom, kao i vitaminima A i E, odnosno nutrijentima koji imaju važnu ulogu u očuvanju zdravlja očiju. Vitamin A doprinosi normalnom funkcionisanju vida, dok lutein i zeaksantin pomažu u zaštiti mrežnjače od oksidativnog stresa.

Ljudi koji žele da unesu više antioksidanasa

Ako želite da obogatite ishranu namirnicama koje sadrže antioksidanse, kajsije su odličan izbor jer sadrže vitamine A, C i E, ali i flavonoide poput katehina, hlorogenske kiseline i kvercetina.



Ova jedinjenja pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa, koji se dovodi u vezu s brojnim hroničnim oboljenjima, pa su važna u prevenciji raznih bolesti.

Ljudi koji imaju osetljivu probavu

Kajsije sadrže i rastvorljiva i nerastvorljiva vlakna, a naročito su bogate rastvorljivim vlaknima koja hrane korisne bakterije u crevima. Zbog toga mogu da doprinesu urednijem varenju i zdravijem crevnom mikrobiomu, što je važno za celokupno zdravlje organizma.

Ljudi koji vode računa o koži

Sunce, zagađenje i drugi spoljašnji faktori svakodnevno opterećuju kožu, pa joj je uz pravilnu negu potrebna i pomoć iznutra. Antioksidansi iz kajsija, naročito vitamini C i E, mogu da pomognu u zaštiti kože od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima, a to je samo jedna od njihovih blagodeti.



Vitamin C je, naime, važan i za stvaranje kolagena, proteina koji doprinosi čvrstini i elastičnosti kože, dok beta-karoten može da pruži dodatnu zaštitu od štetnog uticaja UV zračenja. Naravno, to ne znači da može da zameni kremu sa zaštitnim SPF faktorom!

Ljudi koji žele više kalijuma u ishrani

Kalijum je mineral neophodan za normalnu funkciju mišića, prenos nervnih impulsa i održavanje ravnoteže tečnosti u organizmu.



Pošto kalijum i natrijum zajedno učestvuju u regulaciji krvnog pritiska, dovoljan unos kalijuma kroz ishranu može doprineti njegovom održavanju u granicama normale i pomoći u sprečavanju nadimanja izazvanog zadržavanjem tečnosti.

Ljudi koji žele laganu, a hranljivu užinu

Kajsije su niskokalorične, a istovremeno obiluju vitaminima, mineralima i vodom. Zbog toga predstavljaju odličan izbor za međuobrok tokom toplih dana, kada organizmu prijaju lagane i osvežavajuće namirnice, pa ako želite da se nazdrav način rešite viška kilograma, trk na pijacu po kajsije, piše Blic.



Kaže se da u obično dve do tri sveže kajsije, koje zajedno imaju oko 70 grama sasvim dovoljne, iako je, priznamo, uglavnom teško stati na tom broju. Kada je reč o sušenim kajsijama, najčešće se preporučuje 3-4 suve kajsije, koje su teške 30-40 g, za jedan dan.



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