Genetika jeste deo priče, ali daleko od cele istine. Muška koža je po građi drugačija, a način života dodatno pravi razliku.



Zašto muškarci stare sporije na nivou kože



Muška koža je prosečno oko 20 do 25 odsto deblja od ženske. Ima više kolagena po kvadratnom centimetru, pa bore dolaze kasnije i pliće. Testosteron održava čvrstinu tkiva duže u životu.



Kod žena priča je drugačija. Posle 30. godine nivo kolagena pada brže, a dolaskom menopauze taj pad postaje nagao. Estrogen, koji je do tada štitio kožu, naglo nestaje sa scene.



Šta znači sporije starenje muškog tela u praksi



Muškarci se brijanjem nesvesno eksfoliraju svakog jutra. Taj ritualni strug oštricom uklanja mrtve ćelije i podstiče obnovu. Žene to rade ređe i manje agresivno.



Da li su hormoni glavni krivac za razlike u starenju polova



Da, hormoni nose najveći teret. Estrogen vezuje vodu u koži i hrani kolagenska vlakna.



Kada ga nestane, koža postaje tanja, suvlja i sklonija opuštanju. Testosteron kod muškaraca opada sporo i postepeno, bez dramatičnog pada.



Navike koje objašnjavaju biologiju starenja muškaraca



Ovde počinje deo koji žene najčešće previde.



Muškarci se manje opterećuju sitnicama i hronični stres kod njih ređe prelazi u stalno stanje. Kortizol, hormon stresa, direktno razgrađuje kolagen.



- Manje šminke znači manje hemije i začepljenih pora tokom decenija



- Ređe agresivno pilinzi i lasersko zatezanje koje s godinama tanji kožu



- Veći unos hrane bogate cinkom i proteinima, gradivnim blokovima kolagena



- Manje dijeta sa naglim gubitkom kilograma koje ostavljaju mlitavu kožu



Interesantno, iako muškarci deluju mlađe po koži, globalno žive kraće.



Prema analizi objavljenoj u časopisu „PNAS“, istraživanje o razlikama u dužini života između polova pokazuje da žene imaju prednost u očekivanom trajanju života u svim populacijama, ali pale na vizuelnim markerima starenja ranije.



Šta žene mogu da nauče iz procesa starenja kod muškaraca



Prva lekcija je jednostavna, manje je više. Preterana nega sa deset koraka često iritira barijeru kože. Jedan dobar retinol i krema sa SPF 50 rade više od skupe rutine.



Druga lekcija tiče se sna. Muškarci u proseku manje leže budni zbog briga. San je vreme kada se koža stvarno obnavlja, a hormon rasta radi punom parom između 23h i 3h.



Treća lekcija je hrana. Belančevine u svakom obroku, jaja za doručak, riba dva puta nedeljno. Kolagen se ne pravi iz vazduha, potreban mu je materijal.



Mali rituali koji usporavaju bore



- Blagi enzimski piling jednom nedeljno umesto grubog ribanja



- Hladna voda na lice ujutru zateže kapilare



- Svila umesto pamuka na jastučnici smanjuje mikrougibanja kože



- Šetnja od 30 minuta dnevno snižava kortizol bolje od bilo koje kreme



- Sporije starenje muškog tela nije izgovor za zapuštanje



Muškarci plaćaju cenu svoje „prednosti“ kroz srčana oboljenja i kraći vek.



Žene imaju bolje izglede da dožive duboku starost, samo što im je put do nje ponekad vidljiviji na licu, piše Krstarica.



Mudro je uzeti najbolje od oba sveta, muški pristup stresu i ženska posvećenost zdravlju.



Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.



