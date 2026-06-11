Na njenim elegantno povijenim granama nižu se desetine cvetova u obliku srca, u nežnim nijansama ružičaste, crvene, bele ili krem boje. Kada procveta, dicentra deluje kao da je neko baštu ukrasio nizovima nežnih porcelanskih ukrasa, stvarajući prizor kojem je teško odoleti.



Dicentra (Dicentra spectabilis) jedna je od najnežnijih i najromantičnijih baštenskih biljaka. Njeni neobični cvetovi u obliku srca toliko su upečatljivi da je poznata pod brojnim narodnim nazivima, među kojima su gospino srce, srce koje krvari i devojačko srce. Upravo zahvaljujući ovom jedinstvenom izgledu, decenijama osvaja ljubitelje cveća i zauzima posebno mesto u ukrasnim vrtovima širom sveta.

Osim po neobičnom i veoma dekorativnom izgledu, dicentra je omiljena među baštovanima i zbog toga što ne zahteva mnogo nege. Jedna od njenih najvećih prednosti jeste dugovečnost – na istom mestu može uspešno da raste i do 15 godina bez potrebe za čestim presađivanjem.

Odlično podnosi niske temperature i zimske mrazeve, a cveta krajem proleća, u periodu kada se mnoge višegodišnje biljke tek bude nakon zime. Kako godine prolaze, njen grm postaje sve bujniji, raskošniji i bogatiji cvetovima, pa iz sezone u sezonu izgleda sve impresivnije.

Dicentra formira bujan i elegantan grm koji najčešće dostiže visinu od 60 do 90 centimetara, dok širina odrasle biljke neretko prelazi 70 centimetara. Zahvaljujući raskošnom habitusu, lako postaje jedan od najupadljivijih ukrasa u bašti.

Njeni nežni, perasto razdeljeni listovi podsećaju na paprat i ostaju dekorativni tokom gotovo cele vegetacione sezone. Ipak, najveću pažnju privlače prepoznatljivi cvetovi u obliku srca, iz kojih elegantno izviruju sitne bele unutrašnje latice, dajući biljci još nežniji i romantičniji izgled.

Upravo zbog ovog jedinstvenog oblika cveta, dicentru je gotovo nemoguće pomešati sa bilo kojom drugom baštenskom biljkom.

Gde posaditi dicentru da bi najlepše cvetala?

Dicentra najbolje uspeva u polusenci, gde njeno cvetanje traje duže i znatno obilnije. Na takvim mestima biljka zadržava svež izgled, a prepoznatljivi cvetovi u obliku srca dolaze do punog izražaja.

Idealne lokacije za sadnju su:

- ispod krošnji drveća koje pružaju blagu zaštitu od direktnog sunca



- uz baštenske staze i šetnice



- pored severnih zidova kuće, ograda ili pomoćnih objekata



- u kombinaciji sa hostama, papratima, astilbama i drugim biljkama koje vole slične uslove



Iako može da raste i na sunčanijim položajima, na jakom suncu cvetovi brže venu. S druge strane, u dubokoj senci biljka će opstati, ali će cvetanje najčešće biti slabije i manje raskošno.

Najlepše sorte dicentre i kako se neguje

Među najpoznatijim sortama dicentre izdvaja se klasična forma sa prepoznatljivim ružičasto-malinastim cvetovima u obliku srca, koja je i najčešći izbor za ukrašavanje vrtova. Ljubitelji nežnijih tonova često biraju sortu Alba, čiji elegantni beli cvetovi unose svetlost i svežinu čak i u tamnije delove bašte.



Posebnu pažnju privlači sorta Gold Heart, poznata po dekorativnom zlatnožutom lišću koje tokom leta poprima nežne limetaste nijanse, dok cvetovi zadržavaju karakterističnu ružičastu boju. Zahvaljujući upečatljivom kontrastu listova i cvetova, ova sorta predstavlja pravi ukras svakog vrta.

Iako izgleda veoma raskošno i egzotično, dicentra je iznenađujuće jednostavna za uzgoj i ne zahteva mnogo pažnje.

Sadnja

Najbolje je saditi je u proleće, od kraja aprila do početka maja, ili početkom jeseni. Najviše joj odgovara plodno, humusno i umereno vlažno zemljište sa dobrom drenažom, jer ne podnosi zadržavanje vode oko korena.

Zalivanje

Zemljište bi trebalo da bude stalno blago vlažno, naročito tokom toplijih meseci. U periodima bez padavina dovoljno je zalivanje jednom nedeljno, uz obavezno izbegavanje preteranog natapanja koje može dovesti do truljenja korena.

Prihrana

Za obilno cvetanje dovoljno je da biljku prihranite dva do tri puta tokom vegetacione sezone. U proleće koristite đubrivo namenjeno cvetajućim višegodišnjim biljkama, dok se nakon cvetanja preporučuju preparati bogati kalijumom i fosforom koji jačaju biljku i podstiču njen dalji razvoj.

Orezivanje

Nakon završetka cvetanja, tokom leta, stabljike i listovi postepeno počinju da se suše. Tada ih treba skratiti gotovo do zemlje, ostavljajući svega nekoliko centimetara iznad površine. Zanimljivo je da, uz odgovarajuću prihranu i povoljne uslove, dicentra ponekad može da vas obraduje i drugim talasom cvetanja krajem leta

Važno upozorenje za ovu romantičnu biljku

Iako očarava svojim nežnim cvetovima, dicentra krije i jednu manje poznatu osobinu. Njen korenski sistem sadrži alkaloide koji mogu biti otrovni, zbog čega se prilikom presađivanja, deljenja bokora ili drugih radova preporučuje nošenje zaštitnih rukavica. Nakon kontakta sa biljkom, ruke je potrebno dobro oprati, piše Žena.



Uprkos tome, dicentra ostaje jedan od najlepših izbora za bašte koje traže dašak romantike i originalnosti. Ako želite višegodišnju biljku neobičnog izgleda, dugog veka i jednostavne nege, teško ćete pronaći bolju opciju. Njeni prepoznatljivi cvetovi u obliku srca svakog proleća pretvaraju senovite kutke vrta u prizore kao iz bajke.



Dovoljno je da je posadite jednom, a ona će vas godinama nagrađivati raskošnim cvetanjem i jednim od najlepših cvetnih ukrasa koje priroda može da ponudi.



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