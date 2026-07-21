Međutim, svakodnevna upotreba ostavlja tragove – pojavljuju se ogrebotine, udubljenja, fleke, gubitak sjaja ili oštećenja od vode. Dobra vest je da u većini slučajeva nije potrebno menjati ceo pod.

U zavisnosti od vrste oštećenja, postoje jednostavni načini da laminat ponovo izgleda uredno i očuvano, bez velikih troškova i dugotrajnih radova.

Kako ukloniti ogrebotine sa laminata

Sitne ogrebotine najčešće nastaju zbog pomeranja nameštaja, obuće ili kućnih ljubimaca.

Za popravku će vam biti potrebni:

sredstvo za čišćenje laminata,

krpa od mikrofibera,

voštana olovka ili marker za laminat,

pasta za poliranje.

Najpre dobro očistite pod i sačekajte da se potpuno osuši. Zatim nanesite voštanu olovku ili marker u nijansi poda, uklonite višak i ispolirajte površinu.

Kako popraviti duboke ogrebotine i udubljenja

Kod većih oštećenja koristi se specijalni kit ili vosak za laminat.

Postupak podrazumeva:

čišćenje oštećenja,

popunjavanje kita ili voska,

poravnavanje špatulom,

sušenje,

završno poliranje.

Na laminatu sa imitacijom drveta moguće je blago docrtati šaru kako bi popravka bila manje uočljiva.

Šta uraditi ako je laminat naduven od vode

Voda može izazvati podizanje ivica i deformaciju dasaka.

Ako je oštećenje manje:

uklonite vlagu,

dobro osušite površinu,

provetravajte prostoriju,

po potrebi koristite ventilator.

Ako je daska trajno deformisana, najčešće je dovoljno zameniti samo taj element, bez skidanja kompletnog poda.

Kako vratiti sjaj laminatu

Vremenom laminat može izgubiti sjaj zbog neodgovarajućih sredstava za čišćenje ili nakupljene prljavštine.

Najbolje rezultate daje:

sredstvo namenjeno laminatu,

dobro oceđena krpa,

završno poliranje suvom mikrofiber krpom.

Izbegavajte sredstva namenjena parketu, jer mogu ostaviti masan sloj.

Šta ako se daske razdvajaju?

Razmaci između dasaka najčešće nastaju zbog promena temperature ili vlage.

Prvo očistite spojeve i proverite da li nešto sprečava prirodno pomeranje poda. Kod manjih razmaka daske se često mogu vratiti na mesto bez većih radova, dok je kod oštećenog klik sistema potrebna zamena samo jedne daske, piše Kurir Stil.

Kada nije potrebno menjati ceo laminat

Ako je oštećena samo jedna daska, majstori je mogu zameniti bez uklanjanja kompletnog poda. Kod klik sistema dovoljno je rastaviti pod do oštećenog dela, dok se kod pojedinih modela primenjuje tehnika parcijalne zamene.

Kućni trik za sitne ogrebotine

Kod veoma blagih oštećenja može pomoći i jezgro oraha.

Svi sipaju tečnost za sudove u kadu zbog jednog razloga - kada vidite rezultat, radićete isto, više o tome pročitajte OVDE.

Pređite polovinom jezgra preko ogrebotine, ostavite nekoliko minuta i zatim prebrišite mekom krpom. Prirodna ulja mogu privremeno ublažiti vidljivost sitnih tragova.

Greške koje najbrže uništavaju laminat

Da biste produžili vek trajanja poda, izbegavajte:

pranje velikom količinom vode,

abrazivne sunđere,

jaka hemijska sredstva,

pomeranje nameštaja bez zaštitnih podloga,

dugo zadržavanje vode na podu,

korišćenje paročistača, osim ako ga proizvođač izričito preporučuje.

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