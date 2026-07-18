Ako limun igra glavnu ulogu, rezultat je savršena kombinacija osvežavajuće citrusne arome i nežne, prozračne teksture. Dobra vest je da za pripremu ovog deserta ne morate da uključujete rernu ili provodite mnogo vremena u kuhinji. U pitanju je semifredo, poznati italijanski desert koji je idealan izbor za vruće dane.

Semifredo na italijanskom znači "poluzamrznut", a nastao je pod uticajem francuskog parfea, koji je u Italiju stigao u 19. veku. Danas postoje bezbrojne verzije ovog popularnog deserta, a verzija sa limunom je posebno impresivna svojom bogatom kremom i prijatnom citrusnom notom koja pruža pravo osveženje.

Limun semifredo

Sastojci:

- 250 ml guste pavlake,

- 2 žumanca,

- 80 g šećera,

- 60 ml limunovog soka,

- rendana kora jednog limuna,

- 300 ml vode

- 45 g zgušnjivača,

- žuta prehrambena boja,

- 60 ml kondenzovanog mleka i,

- rendana bela čokolada za dekoraciju.

Priprema:

Šećer sipajte u šerpu, dodajte sitno rendanu koru limuna i prelijte vodom. Sve dobro promešajte žicom za mućenje i stavite na šporet da proključa. U međuvremenu, u posebnoj posudi umutite žumanca sa zgušnjivačem i dodajte malo vode da biste dobili glatku smesu bez grudvica. Kada tečnost u šerpi proključa, postepeno umešajte pripremljenu smesu i kuvajte, stalno mešajući, dok se ne zgusne.

Po želji dodajte nekoliko kapi žute prehrambene boje. Gotovu kremu prebacite u hladnu posudu, pokrijte providnom folijom tako da dodiruje površinu i ostavite u frižideru da se potpuno ohladi.

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Umutite pavlaku dok ne postane čvrsta, zatim dodajte kondenzovano mleko i kratko mešajte dok se sastojci ne sjedine u glatku kremu. Obložite kalup providnom folijom i rasporedite polovinu belog krema i lepo ga izravnajte.

Ostavite u frižideru desetak minuta da se stegne. Ohlađeni limunski krem kratko promešajte, pa ga pažljivo premažite preko prvog sloja. Na kraju nanesite ostatak umućenog šlaga i kondenzovanog mleka i izravnajte površinu, piše Dnevno.hr

Po želji, desert ukrasite rendanom belom čokoladom, pa ga dobro ohladite pre serviranja.

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