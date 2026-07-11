Kombinacija crne čokolade, nežnog nugat krema, prženih lešnika i mekih kora za biskvit rezultira bogato teksturiranim desertom koji će svi ljubitelji čokolade voleti.

Iako priprema traje malo duže zbog više slojeva i dva različita krema, svaki trud se višestruko isplati. Zato je ova torta idealna za rođendane, praznike, porodična okupljanja ili druge svečane prilike kada želite da pripremite nešto posebno.

Pročitajte OVDE recept za najukusnije pogačice.

Sastojci

Za biskvit (četiri kore):

- 10 belanaca;

- 5 kašika šećera;

- 100 g mlevenih lešnika;

- 2 kašike običnog brašna i,

- 5 g praška za pecivo

Za čokoladni krem

- 600 ml mleka;

- 150 ml mleka;

- 80 g čokoladnog pudinga;

- 5 kašika šećera;

- 100 g crne čokolade;

- 20 žumanaca;

- 10 kašika šećera;

- 200 g crne čokolade;

- 250 g putera i,

- 100 g šećera u prahu.

Za nugat krem

- 200 g šlaga u prahu;

- 300 ml hladnog mleka ili vode;

- 180 g pavlake;

- 200 g belog nugat namaza;

- 100 do 200 g mlevenih ili seckanih lešnika i,

- 100 g rendane ili seckane čokolade.

Priprema

Biskvit

Umutite belanca sa šećerom dok se ne formiraju čvrsti vrhovi. Dodajte mlevene lešnike, brašno i prašak za pecivo i lagano promešajte špatulom tako da smesa ostane prozračna.

Veliki pleh (približno 42 × 32 cm) obložite papirom za pečenje, rasporedite smesu i pecite u rerni zagrejanoj na 180 °C oko 15 minuta, ili dok biskvit blago ne porumeni. Na isti način ispecite drugu koru. Nakon hlađenja, svaku presecite na pola da biste dobili ukupno četiri kore.

Čokoladni krem

Prokuvajte 600 ml mleka. Dobro pomešajte prašak za puding, šećer i preostalih 150 ml mleka, pa sipajte u ključalo mleko. Kuvajte, stalno mešajući, dok se krem ne zgusne. Sklonite sa vatre, dodajte 100 g crne čokolade i mešajte dok se potpuno ne otopi. Pokrijte površinu krema providnom folijom da biste sprečili stvaranje kore i ostavite da se ohladi.

Za drugi deo krema, pomešajte žumanca i šećer dok ne postanu lagani i penasti. Kuvajte ih na pari oko 20 minuta, dok se smesa ne zgusne. Dodajte 200 g crne čokolade i mešajte dok se ne otopi. Ostavite da se ohladi. Umutite puter sa šećerom u prahu dok ne postane penasto, zatim dodajte ohlađeni krem od žumanaca i dobro promešajte. Na kraju, umešajte ohlađeni puding i kratko mešajte dok ne dobijete glatki krem.

Ako je puding previše gust, prvo ga posebno pomešajte sa nekoliko kašika pripremljenog krema, pa tek onda sjedinite sa ostatkom. Pazite da krem ne mešate predugo jer će se razdvojiti.

Nugat krem

Pripremite praškasti krem prema uputstvu na pakovanju koristeći hladno mleko ili vodu.

Dodajte pavlaku, beli nugat namaz, mlevene lešnike i rendanu čokoladu i kratko mešajte dok ne dobijete gust i glatki krem.

Torta

Redosled:

- kora

- čokoladni krem

- nugat krem

- kora

- čokoladni krem

- nugat krem.

Ponavljajte postupak dok ne potrošite sve kore i oba krema. Obilno premažite kremove kako bi torta ostala bogata i sočna, piše Dnevno.hr

Gotovu tortu stavite u frižider na nekoliko sati, ali će biti najboljeg ukusa ako odstoji preko noći. Pre serviranja, po želji je ukrasite rendanom čokoladom, seckanim lešnicima, čokoladnom glazurom ili šlagom.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.