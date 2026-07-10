Topliji dani znače više vremena napolju i radosti za naše četvoronožne prijatelje. Međutim, visoka zelena trava krije jednu od najvećih sezonskih opasnosti za pse - livadsku vijuku, u narodu poznatu kao arura, divlji ovas ili klas.



Glavni razlog opasnosti leži u anatomiji ovog bodlja, koji je građen poput jednosmerne strelice. Bodljica ima oštar vrh i sitne, unazad okrenute dlačice, što znači da kada se jednom zabije u pseću kožu ili dlakavo krzno, ne može se sam vratiti. Sa svakim pokretom psa, bilo da hoda, češe ili pomera glavu, bodljica se kreće isključivo napred, prodirući sve dublje i dublje u tkivo.



Za razliku od običnog trna koji ostaje na mestu uboda, livadska voluharica ima zastrašujuću sposobnost migracije kroz telo. Ako se ne ukloni na vreme, može probiti kožu i putovati kroz mišiće do vitalnih organa kao što su pluća ili srce, uzrokujući teške unutrašnje infekcije, apscese i krvarenje.



Šape su posebno ugrožene, naime meko područje između prstiju gde se bodljica lako zabija, nakon čega pas počinje da šepa i stalno liže bolno mesto, gde se ubrzo pojavljuje crvena, otečena kvržica. Još jedna česta meta su uši. Ništa manje opasno nije ni njuškanje trave, jer pas može udahnuti bodljicu u nos, što rezultira dramatičnim i nasilnim kijanjem, dok u oku ova trava može izazvati teško oštećenje rožnjače, pa čak i gubitak vida. Zbog kratke trave kroz koju prolaze, često su meta osetljiva područja prepona i genitalija.



Prepoznavanje simptoma je ključno za brz odgovor. Ako primetite iznenadno kijanje, kašalj, tresenje glave, lizanje šapa ili pojavu gnojnih rupa na koži odmah nakon šetnje, velika je verovatnoća da je upravo u pitanju vijuka.



U situacijama kada sumnjate da je bodlja ušla u uho, nos ili duboko ispod kože, izuzetno je važno da ne pokušavate sami da je izvadite pincetom ako nije vidljiva na površini. Na taj način je možete samo gurnuti dublje ili je polomiti, dok će preostali deo nastaviti da stvara infekciju, zbog čega je najbolje odmah posetiti veterinara, piše Klix.



Iako je potpuno izbegavanje trave nemoguće, rizik se može minimizirati odgovornim ponašanjem vlasnika. Tokom kasnog proleća i leta, preporučljivo je birati pokošena područja i izbegavati visoku, suvu travu. Temeljan pregled celog tela psa nakon svake šetnje, sa posebnom pažnjom na šape i uši, najbolja je prevencija.



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