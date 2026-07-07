Reč je o višegodišnjoj lekovitoj biljci koja na istoj parceli može da opstane i do 10 godina, dok nakon početnog ulaganja zahteva znatno manje troškove održavanja.

Računica pokazuje da u punoj rodnosti čista dobit može da premaši 3.000 evra po hektaru, zbog čega se matičnjak sve češće nalazi među najisplativijim kulturama za uzgoj.

Koliko može da se zaradi od matičnjaka?

Za podizanje zasada potrebno je izdvojiti oko 1.200 evra po hektaru, što obuhvata pripremu zemljišta, nabavku rasada i đubrivo.

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U prvoj godini prinos iznosi oko 1,5 tona suve mase, dok od druge godine biljka dostiže punu rodnost i daje između 2 i 3 tone.

Prema procenama, čista zarada u prvoj godini je skromna i iznosi oko 300 evra, ali već od druge godine može da se kreće od 2.000 do više od 3.100 evra po hektaru.

Kakvi uslovi su potrebni?

Da bi matičnjak dao visok prinos i kvalitetno etarsko ulje, preporučuje se uzgoj:

na nadmorskoj visini do 1.000 metara;

na plodnom zemljištu bogatom humusom sa dobrom drenažom;

u područjima sa umereno-kontinentalnom klimom i više od 600 milimetara padavina godišnje.





Kako se sadi?

Direktna setva na otvorenom uglavnom se ne preporučuje jer je seme veoma sitno i sporo klija.

Najčešće se primenjuju dva načina proizvodnje:

proizvodnja rasada koji se u proleće ili jesen presađuje na stalno mesto;

deljenje busena starijih biljaka i sadnja novih sadnica.





Berba i održavanje

Matičnjak zahteva redovno zalivanje, naročito tokom prve godine i u periodima suše.

Biljka se kosi dva do tri puta godišnje, neposredno pre cvetanja, na visini od oko 10 centimetara od zemlje.

Nakon košenja preporučuje se brzo sušenje u hladu ili u sušarama na temperaturi do 40 stepeni kako bi se sačuvali kvalitet i etarska ulja.

Gde se prodaje matičnjak?

Proizvođači ostvaruju prihod na više načina:

prodajom sušene biljke otkupljivačima;

organskom proizvodnjom, koja donosi višu otkupnu cenu;

direktnom prodajom pakovanog sušenog lišća u biljnim apotekama i specijalizovanim prodavnicama.

Cena sušenog matičnjaka kreće se od 250 do 1.200 dinara po kilogramu, u zavisnosti od kvaliteta i načina prodaje.

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