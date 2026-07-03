Kada čujete reč žalfija, verovatno prvo pomislite na sivozeleni žbun sa specifičnom aromom, čaj koji smiruje bol u grlu ili začin bez kojeg je teško zamisliti mediteranska jela.

Međutim, iza ovog poznatog imena krije se biljni univerzum, rod Salvia, koji ima skoro hiljadu vrsta.

Daleko od toga da su sve samo skromne lekovite biljke, mnoge od njih su prave baštenske zvezde čija lepota oduzima dah. Ukrasne žalfije, kako ih zajednički nazivamo, donose neverovatan raspon boja i oblika u bašte, a istovremeno su toliko nepretenciozne da se s pravom nazivaju spasom za svakog baštovana.

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Od lekovitog napitka do kraljice cvetnih leja

Ime Salvia potiče od latinske reči salvere, što znači "spasavati" ili "lečiti", i to svedoči o dubokom poštovanju koje su stari narodi imali prema ovoj biljci.

Stari Rimljani su je smatrali svetom, verujući da jača um i pamćenje. Vekovima se termin "žalfija" povezivao sa kulinarskom i medicinskom upotrebom, dok se ime "salvia" koristilo za dekorativnije članove.

Hiljade lica ukrasne žalfije

Međutim, važno je znati da su sve žalfije zapravo salvije. Iako uobičajeni naziv za biljku u vašoj bašti može biti obična žalfija, njen pravi, botanički naziv će uvek biti Salvia officinalis.

Prepoznavanje njene izuzetne ukrasne vrednosti došlo je relativno kasno. Tek početkom 19. veka, kada je vatreno crvena Salvia splendens stigla u Evropu iz Brazila, baštovani su počeli da shvataju puni potencijal ovog svestranog roda.

Raznolikost unutar roda Salvia je zapanjujuća. Ove biljke dolaze u svim oblicima i veličinama, od niskih, zeljastih višegodišnjih biljaka do velikih žbunova koji mogu dostići visinu i do dva metra.

Njihovi cvetovi u obliku klasova dolaze u gotovo svakoj zamislivoj boji - od pastelno ružičastih i belih, preko jarko grimizne i narandžaste, do najdubljih nijansi ljubičaste i električno plave. Ova prilagodljivost ih čini savršenim dodatkom gotovo svakom stilu bašte. Među najpopularnijim vrstama, ističe se šumska žalfija (Salvia nemorosa) i njeni kultivari poput "Caradonna" ili "Ostfriesland".

To su izdržljive višegodišnje biljke koje iz godine u godinu oduševljavaju svojim gustim, uspravnim ljubičastim cvatovima i idealna su zamena za lavandu. Za one koji traže nešto upečatljivije, tu su žbunaste žalfije, poput "Salvia greggii" ili "Salvia microphylla".

Jedna od najpopularnijih je "Hot Lips", sa svojim dvobojnim, crveno-belim cvetovima koji privlače pažnju tokom celog leta. U toplijim klimatskim uslovima, meksička žbunasta žalfija (Salvia leucantha) stvara spektakularan prikaz svojim dugim, baršunastim ljubičastim i belim cvetovima krajem leta i u jesen. I ne zaboravite jednogodišnje biljke poput pomenute vatrene žalfije (Salvia splendens), koja ostaje klasik za letnje gredice i balkonske saksije.

Baštovanstvo bez stresa

Jedna od najvećih prednosti ukrasne žalfije je njena neverovatna izdržljivost i nepretencioznost. Većina vrsta voli sunce i najbolje raste na položajima sa najmanje šest do osam sati direktne sunčeve svetlosti dnevno. Zemljište mora biti dobro drenirano; žalfija ne podnosi stajaću vodu, posebno tokom zime, što može dovesti do truljenja korena.

Zbog toga je idealan izbor za kamenjare, podignute gredice i bašte na siromašnijem, kamenitom zemljištu. Ako ih sadite u teže, glinovito zemljište, obavezno dodajte sloj šljunka ili peska na dno rupe za sadnju kako biste poboljšali drenažu. Kada se jednom učvrste, izuzetno su otporne na sušu i preživeće vruća leta uz minimalno zalivanje.

Međutim, biljke u kontejnerima zahtevaju redovnije zalivanje jer se supstrat brže suši. Kada je u pitanju hranjenje, manje je više.

Previše đubriva će podstaći bujan rast lišća na račun cvetova. Najvažniji zadatak u nezi žalfije je redovno orezivanje. Uklanjanje uvelog cvetova će podstaći biljku da proizvodi nove, što može produžiti sezonu cvetanja do prvog mraza.

Obilno orezivanje se obavlja krajem proleća, kada prođe opasnost od mraza, kako bi se podstakao žbunast i zdrav rast. I dok vi uživate u njihovoj lepoti, pčele, leptiri i kolibriji će imati pravu gozbu jer su cevasti cvetovi žalfije puni nektara.

S druge strane, njihov aromatični miris deluje kao prirodni repelent za jelene i zečeve.

Da li ste znali da su popularne čia semenke zapravo plod jedne vrste žalfije, Salvia hispanica?

Takođe, žalfija koju najčešće kupujete kao sušeni začin u prodavnicama nije obična baštenska žalfija (Salvia officinalis), već grčka žalfija (Salvia fruticosa), koja ima malo drugačiji, intenzivniji ukus, piše Net.hr

Bez obzira da li tražite biljku koja će popuniti prazninu u cvetnoj gredici, stvoriti šarenu živu ogradu, oživeti balkonsku saksiju ili jednostavno uneti više života u vašu baštu, ukrasna žalfija je odgovor. Sa svojom izdržljivošću, dugotrajnim cvetanjem i neverovatnom raznolikošću, ova biljka zaista opravdava svoje ime - ona ​​je pravi spas i dragulj svake bašte.

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