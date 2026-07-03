Naučnici tvrde da sve namirnice nemaju istu vrijednost, zbog čega mnogi ljudi kroz prehranu ne unose dovoljno važnih nutrijenata, poznatih kao flavanoli.



Prema riječima stručnjaka, idealan način za nadoknadu ovih spojeva je konzumacija borovnica, šljiva, kupina, trešanja i brusnica, uz šoljicu zelenog čaja, ali i fava graha.



Studija provedena na 30.000 ispitanika iz SAD-a i Velike Britanije pokazala je da ovi nutrijenti često nedostaju u prehrani, čak i kod osoba koje redovno konzumiraju preporučenih pet porcija voća i povrća dnevno.



Istraživanje objavljeno u naučnom časopisu Food and Function otkriva da manje od jedne petine populacije svakodnevno unosi preporučenu količinu od 500 mg flavanola. Ovi antioksidansi, prisutni u specifičnim namirnicama, smanjuju upalne procese te tako podržavaju zdravlje srca, poboljšavaju cirkulaciju i elastičnost krvnih sudova.



Tokom studije naučnici su pratili prehranu ispitanika i analizirali biomarkere u urinu kako bi precizno mjerili unos ovih spojeva.



"Većina ljudi pretpostavlja da je unosom velikih količina voća i povrća stvar riješena. Međutim, ovo istraživanje pokazuje da su specifični izbori namirnica daleko važniji od ukupne količine hrane", objašnjava vodeći istraživač dr. Javier Ottaviani.



Njegov kolega, profesor Gunter Kuhnle sa Univerziteta u Readingu, dodaje da iako je pravilo "pet na dan" i dalje ispravna poruka, moramo pažljivije birati koje su to namirnice, piše zdravljeprevencija.rs.



"Različito voće i povrće pruža potpuno različite nutritivne prednosti koje nadilaze same vitamine i minerale", ističe Kuhnle.



Među namirnicama koje sadrže najviše flavanola su šljive, brusnice, kupine, zeleni čaj, fava grah, trešnje, jabuke, jagode i borovnice.



Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.



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