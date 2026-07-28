Na njihovoj površini mogu se zadržati ostaci zemlje, prašina, bakterije, ali i tragovi pesticida ili drugih nečistoća koje nisu vidljive golim okom. Dobra vest je da pravilno pranje voća ne zahteva skupe preparate niti komplikovane postupke. U većini slučajeva dovoljni su hladna tekuća voda i nekoliko minuta pažnje kako biste značajno smanjili količinu nečistoća na namirnicama.

Bez obzira na to da li kupujete organsko ili konvencionalno uzgojeno voće i povrće, pranje je obavezno. Tokom berbe, transporta i izlaganja u prodavnici ili na pijaci, namirnice dolaze u kontakt sa različitim površinama, rukama i ambalažom.

Pravilnim pranjem uklanjaju se zemlja, pesak, mikroorganizmi i deo ostataka pesticida koji se nalaze na površini plodova. Iako pranje ne može u potpunosti ukloniti pesticide koji su prodrli u unutrašnjost biljke, ono značajno doprinosi bezbednijoj konzumaciji hrane.

Osnovno pravilo je jednostavno – voće i povrće perite neposredno pre konzumacije ili pripreme obroka, a ne odmah nakon kupovine. Ako ih operete prerano, višak vlage može ubrzati kvarenje, naročito kod bobičastog voća i lisnatog povrća.

Većinu namirnica dovoljno je ispirati pod mlazom hladne tekuće vode 20 do 30 sekundi, uz blago trljanje rukama. Kod čvršćih plodova, poput krompira, šargarepe, krastavca ili jabuke, korisno je koristiti posebnu četkicu za povrće kako biste uklonili nečistoće iz sitnih udubljenja na kori.

Na društvenim mrežama često se preporučuje potapanje voća i povrća u rastvor sode bikarbone ili sirćeta. Iako postoje istraživanja koja pokazuju da soda bikarbona može pomoći u uklanjanju dela pesticida sa površine pojedinih plodova, stručnjaci ističu da za svakodnevnu upotrebu u većini slučajeva nije neophodna.

Ako želite dodatno čišćenje, možete pripremiti rastvor od jedne kašičice sode bikarbone u većoj posudi sa vodom i ostaviti voće nekoliko minuta, a zatim ga dobro isprati pod mlazom vode. Važno je da sodu ili sirće nikada ne ostavljate na namirnicama bez završnog ispiranja.

Ako se pitate kako pravilno oprati voće i povrće, odgovor sigurno nije – deterdžentom ili sapunom. Sredstva za pranje sudova, sapuni i druga sredstva za čišćenje nisu namenjeni kontaktu sa hranom i mogu ostaviti ostatke koji nisu bezbedni za konzumaciju. Takođe, izbegavajte sredstva za dezinfekciju ili izbeljivače, čak i ako mislite da ćete tako bolje ukloniti bakterije.

Zelena salata, spanać, rukola i drugo lisnato povrće zahtevaju malo više pažnje jer se između listova često zadržavaju zemlja i sitne nečistoće. Najbolje je odvojiti listove, isprati ih pojedinačno u hladnoj vodi, a zatim ih dobro osušiti pomoću cediljke za salatu ili papirnog ubrusa. Tako će povrće ostati svežije, a preliv će se bolje zadržati na listovima.

Jagode, maline, kupine i borovnice veoma su osetljive i lako upijaju višak vode. Zato ih perite neposredno pre jela. Najbolje je da ih stavite u cediljku i kratko isperete blagim mlazom hladne vode. Nakon toga ih nežno prosušite papirnim ubrusom. Peteljke sa jagoda uklonite tek nakon pranja kako plodovi ne bi upili dodatnu vlagu.

Mnogi preskaču pranje banana, pomorandži, avokada ili dinje jer ne jedu njihovu koru. Međutim, upravo je to jedna od najčešćih grešaka. Prilikom ljuštenja ili sečenja nož može preneti bakterije i nečistoće sa kore na jestivi deo ploda. Zato i voće koje gulite treba kratko oprati pod mlazom vode pre pripreme, piše Lepota i zdravlje.

Znati kako pravilno oprati voće i povrće jedan je od najjednostavnijih koraka kojima možete doprineti bezbednijoj ishrani. U većini slučajeva nije potrebno koristiti posebna sredstva – hladna tekuća voda, blago trljanje i nekoliko minuta pažnje sasvim su dovoljni da uklonite većinu nečistoća sa površine namirnica.

Bez obzira na to da li pripremate sezonsku salatu, voćnu užinu ili smoothie, pravilno pranje trebalo bi da postane navika. Na taj način ne samo da ćete sačuvati svežinu namirnica, već ćete i smanjiti rizik od unošenja neželjenih mikroorganizama i ostataka nečistoća u organizam.



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