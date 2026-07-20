Menja se isplata penzija za deo građana u Srbiji - važno obaveštenje Zavoda

Ova promena omogućena je nakon što je Srbija u maju 2025. godine postala članica Jedinstvenog područja plaćanja u evrima (SEPA), dok je od 5. maja ove godine počela operativna primena platne šeme SEPA Credit Transfer, čime su stvoreni uslovi za efikasniji način isplate penzija.

Kako navodi Zavod za socijalno osiguranje, kanadski nosilac osiguranja obavestio je ovu instituciju da su uputstva za prijavu za primanje penzija putem direktnog depozita za korisnike koji imaju bankovni račun u inostranstvu dostupna na internet stranici Vlade Kanade.

Ovakav način isplate trebalo bi da pojednostavi i ubrza prijem penzijskih davanja za korisnike u Srbiji koji ostvaruju pravo na penziju iz Kanade.

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