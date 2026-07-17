Ako primetite da su listovi bledi, stabljike tanke ili da paprika slabije cveta, vreme je za prihranu.

Mnogi iskusni baštovani upravo u ovom periodu koriste prirodno đubrivo od dva sastojka koje može da podstakne rast biljke, obilnije cvetanje i bolje formiranje plodova.

Zašto je paprikama potrebna prihrana u julu?

Tokom leta paprike ulažu mnogo energije u razvoj plodova. Kada iz zemljišta ne mogu da usvoje dovoljno hranljivih materija, rast usporava, cvetovi opadaju, a plodovi ostaju sitniji.

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Pravovremena prihrana može pomoći biljci da razvije više zelene mase, nastavi cvetanje i donosi plodove sve do kraja leta, pa čak i početka jeseni.

Kako se pravi prirodno đubrivo za paprike?

Za pripremu ovog rastvora potrebni su:

kanta od 10 litara,

sveža kopriva,

voda,

jedna čaša drvenog pepela.

Koprivom napunite kantu i pritisnite je kamenom ili drugim težim predmetom. Zatim je prelijte vodom zagrejanom na oko 80 do 90 stepeni.

Ostavite da odstoji na sunčanom mestu između dan i po i dva dana kako bi se dobio hranljiv biljni ekstrakt.

Dodajte još jedan sastojak

Kada je ekstrakt gotov, razblažite ga vodom u odnosu 1:1.

Potom dodajte jednu čašu drvenog pepela, dobro promešajte i dobijenim rastvorom zalivajte paprike direktno oko korena.

Preporučuje se da se ispod svakog grma sipa oko pola litra pripremljenog rastvora.

Zašto ova kombinacija daje dobre rezultate?

Kopriva je bogata azotom, koji podstiče razvoj listova i stabljike, dok drveni pepeo sadrži kalijum, fosfor i druge mikroelemente važne za cvetanje, zametanje i razvoj plodova.

Zbog toga mnogi baštovani ovu kombinaciju koriste kao prirodno kompleksno đubrivo tokom leta.

Ne zaboravite zalivanje

Prihrana neće dati željene rezultate ukoliko biljke nemaju dovoljno vode. Tokom visokih letnjih temperatura paprike treba redovno zalivati, najbolje rano ujutru ili uveče, kada sunce nije jako.

Uz dovoljno vlage, kvalitetno zemljište i povremenu prihranu prirodnim đubrivom, paprike će imati mnogo bolje uslove za rast i mogu nastaviti da daju plodove sve do kraja sezone.

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