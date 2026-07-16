Punjeni paradajz je jedno od onih jela koja savršeno kombinuju jednostavne sastojke i skladan i bogat ukus. Ova verzija je inspirisana grčkim specijalitetom Gemista, u kojem se povrće puni aromatičnim filom i peče dok ne postane mekano i neodoljivo sočno.Za razliku od klasičnih recepata koji često sadrže pirinač ili prezle, ovaj koristi karfiol iseckan na "pirinač", što jelo čini lakšim, ali i dalje veoma zasitnim.

Mleveno goveđe meso, beli luk, crni luk, balzamiko sirće i mediteranske biljke daju bogat ukus, dok pečeni paradajz postaje prirodno sladak i pun sokova.

Punjeni paradajz

Sastojci: osam velikih paradajza, 45 ml maslinovog ulja (podeljeno na 30 ml i 15 ml), kašika balzamiko sirćeta, dve kašičice mešavine italijanskog ili grčkog bilja, 1 1/2 kašičice soli, 1/2 velikog crnog luka (oko 100 g) sitno iseckanog, dva čena belog luka, sitno iseckana 450 g mlevenog goveđeg mesa, 1/4 kašičice sveže mlevenog crnog bibera i 340 g "pirinča" od karfiola (svežeg ili zamrznutog).

Priprema: Zagrejte rernu na 190 stepeni. Lagano namažite posudu za pečenje. Odsecite vrhove paradajza i sačuvajte "poklopce".

Pažljivo izdubite unutrašnjost kašikom, pazeći da ne probušite zidove. Stavite meso paradajza u blender. Poređajte izdubljene paradajze u posudu za pečenje. Dodajte balzamiko sirće, italijansko ili grčko bilje, 30 ml maslinovog ulja i 1/2 kašičice soli u blender.

Ostavljamo vam OVDE recept za najukusniju kajganu, kuvari znaju najbolje.

Blendirajte dok ne postane glatko. Zagrejte preostalih 15 ml maslinovog ulja u velikom tiganju. Dinstajte luk oko 10 minuta, dok ne omekša i blago se ne karamelizuje. Dodajte beli luk i dinstajte još oko minut. Umešajte mleveno goveđe meso, začinite preostalom solju, biberom i pržite oko 10 minuta, dok meso ne porumeni.

Umešajte "pirinač" od karfiola i smesu sa izblendiranim paradajzom. Kuvajte na jakoj vatri oko 10 minuta, povremeno mešajući, dok višak tečnosti ne ispari i fil se ne zgusne.

Po potrebi začinite solju i biberom. Lagano osušite unutrašnjost paradajza papirnim ubrusom. Napunite svaki paradajz pripremljenim filom i vratite odsečeni vrh, piše Pun kufer.

Pokrijte posudu aluminijumskom folijom i pecite 15 minuta. Zatim uklonite foliju i nastavite sa pečenjem još 10 do 20 minuta, dok paradajz ne omekša, a ivice blago ne uvenu. Poslužite toplo, posuto svežim bosiljkom ili peršunom.

Po želji dodajte izmrvljenu fetu ili kašiku cacikija.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.