Ovaj dan posvećen je svim Hristovim učenicima koji su širili veru svetom, ali se posebno slavi i veliča Sveti apostol Pavle. Iako su Sveti Petar i Pavle postradali na isti dan (12. jula) i crkva ih tada zajedno pominje, 13. jul je u našoj tradiciji prepoznat kao dan Svetog Pavla, koga narod slavi sa jednakim poštovanjem.

Pored toga, crkva je ovaj dan odredila kao saborni praznik svih dvanaest apostola - Petra, Andreja, Jakova Zevedejeva, Jovana, Filipa, Vartolomeja, Tome, Mateja, Jakova Alfejeva, Tadeja, Simona Zilota i Matije.Sveti apostol Pavle nije pripadao prvoj grupi od dvanaest učenika, već je na početku bio farisej po imenu Savle i žestoki progonitelj hrišćana. Međutim, nakon čudesnog javljanja samog Gospoda na putu za Damask, on doživljava potpuno preobraćenje.

Na krštenju dobija ime Pavle i postaje jedan od najvećih, najstrastvenijih i najučenijih propovednika Novog zaveta. Njegove poslanice i danas čine temelj hrišćanske teologije, a zbog svog neumornog rada nazvan je "apostolom neznabožaca".

Pročitajte OVDE gde okačiti slavsku ikonu.

Narodni običaji za Pavlovdan

Za Pavlovdan se u Srbiji vezuju stroga narodna verovanja, od kojih se neka prenose sa kolena na koleno vekovima. Pavlovdan se u narodu smatra izuzetno "teškim" praznikom. Prema verovanju, danas nikako ne treba raditi na njivi, kositi travu ili skupljati seno. Stariji kažu da onoga ko prekrši ovu zabranu može stići kazna u vidu groma ili oluje koja će mu uništiti letinu, piše Telegraf.rs

Baš kao i u polju, veruje se da danas ne treba raditi teške kućne poslove, poput pranja veša ili velikog čišćenja kuće. U nekim krajevima Srbije i dalje se poštuje običaj da se na ovaj dan daruju porodica i komšije ranim petrovdanskim jabukama ("petrovačama"), kako bi godina bila rodna i uspešna.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.