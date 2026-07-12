"To su ozbiljne mere i ozbiljan novac, posebno za naše penzionere, ali i za naše borce i za socijalno ugrožena lica, i to sledi, ja verujem da će to biti tamo negde do 15. septembra, a nadam se i malo ranije, možda čak i do 10. septembra. U svakom slučaju, verujem da to sve možemo da uradimo i da će ljudi da budu, na kraju krajeva, zadovoljni", rekao je Vučić tokom posete domaćinstvu Dragana Todorovića u Jadranskoj Lešnici kod Loznice.

On je rekao da država može to da isplati zato što je pametno postupala, piše Tanjug.

"Pametno smo postupali i skupljali pare godinama, to je već 15 godina koliko se skuplja taj novac kroz akcijske fondove, pa ćemo da vas obradujemo, sve punoletne građane. Ne, nije to bog zna šta, ali je to znak pažnje, i to je pokazatelj kako se država domaćinski odnosi. A ovo drugo što smo rekli, to bogami jesu ozbiljne mere", rekao je Vučić.

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