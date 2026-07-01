Bez pompe, luksuza i velikih reči, kratka priča iz Crne Gore dirnula je hiljade ljudi širom regiona.

Glavni lik ove priče nije poznata ličnost ili influenser, već 78-godišnji deda iz Prokuplja koji je ovog leta prvi put u životu video more.

Njegov prvi susret sa obalom opisala je korisnica društvene mreže Iks (ranije Tviter), a njena objava se brzo proširila internetom.

"Deda iz Prokuplja, blizu nas, je prvi put na moru u 78. godini i plačem ispod naočara, kao kiša, da deca ne vide... Pa se vidi ta sreća, ne izlazi iz plićaka".

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U samo nekoliko rečenica dočarana je scena koja je mnoge ostavila bez reči. Stariji čovek, koji je skoro osam decenija čekao da vidi more, nije mogao da se otrgne od plićaka.

Bez skupih hotela, luksuznih objekata i fotografija za društvene mreže, njegovo najveće iskustvo bilo je more pod nogama i pogled na beskrajni horizont.

Radost koja se ne može odglumiti. Objava je brzo izazvala brojne reakcije. Mnogi su priznali da su ih ove reči rasplakale, dok su drugi podelili slična iskustva iz sopstvenih porodica, piše Dnevno.hr

Mnogi su istakli da danas često zaboravljamo da putovanja nisu uvek bila dostupna svima. Za mnoge pripadnike starijih generacija, odlazak na more bio je nedostižan luksuz, pa nije neuobičajeno da prvi susret sa obalom izazove tako jake emocije.

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