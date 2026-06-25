Nekada je radila kao administrativna radnica u velikoj firmi, u vreme kada se sve vodilo u registratorima i kada je svaki potpis značio red i sigurnost. Stan je kupila davno, još dok je Novi Beograd bio simbol novog početka. Tada je verovala da će i njen život ići tim putem - ravno, uredno, bez naglih lomova.

Ali godine su učinile svoje. Muž je umro rano. Posao se ugasio. A ćerka, jedino dete, otišla je u inostranstvo da radi. U početku se javljala često - poruke, kratki pozivi, obećanja da će doći "uskoro". Onda su razmaci postajali duži, a reči kraće.

Mira je ostala sama u stanu koji je nekada bio pun glasova.

U početku je verovala da je to samo privremeno. Spremala je svoju omiljenu supu, iako je jela sama. Održavala stan urednim, kao da će neko svakog trenutka ući na vrata i reći da je sve to bio samo nesporazum.

Ali telo je počelo da je izdaje. Prvo noge, pa srce, pa ona tiha slabost koja se uvlači u svakodnevicu i pretvara i najjednostavnije stvari u napor. Lekari su dolazili i odlazili, a u hodniku je ostajao miris lekova i tišina.

Pročitajte OVDE ispovest bake koja je napunila 102 godine.

Ćerka se više nije javljala redovno. Poruke su se svodile na praznike, pa na slučajne datume, pa su i to prestale da stižu.

Komšinica iz susednog stana, koja je godinama znala Miru samo iz prolaza, počela je da joj donosi namirnice. Prvo iz pristojnosti, a onda iz brige koja se ne objašnjava.

"Samo da vidim da li je sve u redu", govorila bi dok ostavlja kesu ispred vrata.

Mira se uvek zahvaljivala tiho, kao da ne želi da bude teret ni za koga. Najteže joj je bilo noću, kada se zgrada utiša, a svetlo sa ulice pravi duge senke po zidovima. Tada bi razgovarala sama sa sobom, ili sa fotografijama koje je čuvala u fioci.

Nije tražila mnogo - samo da je neko ponekad pita kako je, ne iz kurtoazije, nego stvarno.

Komšinica je zakucala na vrata ranije nego obično. Nije donela samo namirnice, već i dve karte za autobus.

"Idemo malo napolje", rekla je jednostavno.

Mira je najpre odbila. "Gde ću ja ovakva", pitala je, gledajući u sebe kao da je zaboravila kako izgleda svet izvan stana.

Ali komšinica nije odustajala. I na kraju je pristala.

Tog dana, Mira je prvi put posle dugo vremena sišla niz zgradu bez osećaja da je hodnik beskonačan. Vazduh napolju bio je drugačiji nego kroz prozor - lakši, širi, živ. Sele su u park. Nisu mnogo pričale. Nije ni bilo potrebno.

Mira je gledala ljude kako prolaze, decu koja trče, pse koji vuku povodce. I prvi put posle dugo vremena nije osećala da je potpuno izvan svega toga.

Nije se život preko noći promenio. I dalje je bilo dana kada je bolja i dana kada je teže. Ali više nije bila potpuno sama u toj tišini.

U stanu na Novom Beogradu, i dalje živi žena koju je život usporio, ali nije zaustavio. A, ponekad, kad uveče svetla grada padnu na njen prozor, Mira pusti muziku tiho i ostavi otvorena vrata kuhinje - ne zato što očekuje nekoga, nego zato što više ne mora da bude zatvorena u sebi.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.