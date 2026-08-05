Hobiji i aktivnosti koje opuštaju um mogu pomoći u smanjenju stresa, ublažavanju simptoma anksioznosti i poboljšanju raspoloženja.

Naravno, hobiji nisu zamena za stručnu pomoć kada je ona potrebna, ali mogu biti koristan deo svakodnevne brige o mentalnom zdravlju, piše K1 Info

1. Druženje sa životinjama

Boravak sa kućnim ljubimcima može doprineti osećaju smirenosti i sigurnosti. Ako nemate svog ljubimca, razmislite o volontiranju u prihvatilištu za životinje. Mnogima upravo kontakt sa životinjama pomaže da lakše prevaziđu stres i napetost.

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2. Meditacija

Za početak je dovoljno svega pet minuta dnevno. Redovna meditacija pomaže da usporite misli, budete prisutniji u trenutku i lakše se izborite sa svakodnevnim pritiscima.

3. Šetnja u prirodi

Boravak na svežem vazduhu i u zelenilu pozitivno utiče na raspoloženje. Kratka šetnja ili planinarenje mogu pomoći da se smanji napetost i vrati osećaj unutrašnjeg mira.

4. Pisanje dnevnika

Zapisivanje misli i osećanja mnogima pomaže da bolje razumeju svoje emocije. Vođenje dnevnika može biti jednostavan način da rasteretite um i lakše se nosite sa brigama.

5. Pisanje bloga ili kreativno izražavanje

Pisanje je odličan način da izrazite ono što osećate. Bilo da vodite blog ili pišete samo za sebe, kreativno izražavanje može pomoći da smanjite unutrašnju napetost.

6. Baštovanstvo

Briga o biljkama i provođenje vremena u prirodi mogu imati umirujući efekat. Čak i nekoliko saksija na terasi ili prozoru može postati mali kutak za opuštanje.

7. Slagalice i društvene igre

Puzzle, ukrštenice i društvene igre zahtevaju koncentraciju, zbog čega pomažu da misli skrenete sa svakodnevnih briga i usmerite ih na rešavanje zadataka.

8. Joga

Joga kombinuje fizičku aktivnost, pravilno disanje i opuštanje. Redovno vežbanje može doprineti smanjenju stresa, većoj fleksibilnosti i boljem kvalitetu sna.

9. Napravite plejlistu omiljenih pesama

Muzika snažno utiče na raspoloženje. Napravite plejlistu pesama koje vas podsećaju na lepe trenutke i pustite ih kada osetite da vam je potreban predah od svakodnevnog stresa.

Hobiji mogu biti važan saveznik mentalnog zdravlja

Izdvajanje vremena za aktivnosti u kojima uživate može doprineti boljem raspoloženju i smanjenju anksioznosti. Bilo da izaberete šetnju, meditaciju, jogu ili druženje sa životinjama, najvažnije je da pronađete ono što vam prija i postane deo vaše svakodnevice.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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