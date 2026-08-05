Velike vrućine mogu ozbiljno da opterete organizam, posebno starije osobe, decu, hronične bolesnike i ljude koji imaju problema sa krvnim pritiskom. Kada temperature pređu 35 stepeni, najvažnije je sprečiti dehidraciju, rashladiti telo i izbegavati boravak na najvećoj vrućini.

Stručnjaci upozoravaju da mnogi prave grešku jer piju vodu tek kada osete žeđ. Tada je organizam već počeo da gubi više tečnosti nego što mu je potrebno,piše Stil

Pijte vodu redovno, čak i kada niste žedni

Tokom vrelih dana telo gubi velike količine vode i elektrolita kroz znojenje, pa je važno unositi tečnost tokom celog dana.

Najbolji izbor je voda, ali mogu pomoći i:

blago zaslađeni biljni čajevi,

hladne supe od povrća,

napici koji nadoknađuju minerale izgubljene znojenjem.

Alkohol tokom velikih vrućina treba izbegavati, dok sa kafom treba biti umeren jer prevelika količina može dodatno doprineti gubitku tečnosti.

Ko je posebno ugrožen tokom toplotnog talasa?

Visoke temperature mogu biti opasne za osobe koje imaju visok krvni pritisak, jer toplota dovodi do širenja krvnih sudova i pada pritiska.

Poseban oprez potreban je kod:

starijih osoba,

dijabetičara,

osoba sa hroničnim bolestima,

beba i male dece.

Ako se pojave vrtoglavica, jaka slabost, izražen umor, problemi sa koncentracijom ili osećaj da ćete se onesvestiti, potrebno je potražiti savet lekara.

Kako se rashladiti tokom velikih vrućina?

Najbolje je izbegavati izlazak tokom najtoplijeg dela dana i boraviti u hladnijim prostorijama.

Pomažu i jednostavni saveti:

spustite roletne kada sunce direktno udara u prozore,

provetravajte prostor rano ujutru,

koristite ventilator ili klima uređaj,

rashlađujte lice, vrat, zglobove i pregibe iza kolena hladnom vodom.

Teške fizičke poslove, trening i duži boravak na suncu najbolje je odložiti za jutarnje ili večernje sate.

Obucite se lagano i zaštitite glavu

Kada izlazite napolje, birajte odeću od prirodnih materijala poput pamuka i lana. Svetla i široka odeća omogućava koži da lakše diše.

Preporučuje se i zaštita glave šeširom ili kačketom, kao i nošenje vode sa sobom tokom izlaska.

Klima i automobil tokom vrelih dana

Klima uređaj može biti od velike pomoći, ali razlika između spoljne i unutrašnje temperature ne bi trebalo da bude prevelika. Nagla promena temperature može predstavljati stres za organizam.

Pre ulaska u automobil otvorite vrata kako bi izašao vreli vazduh, a tokom vožnje koristite klimu umereno.

Posebno upozorenje važi za parkirane automobile: nikada ne ostavljajte decu, starije osobe ili kućne ljubimce unutra, čak ni na kratko.

Poseban oprez sa bebama i decom

Bebe i mala deca posebno su osetljivi na visoke temperature jer njihov organizam još nije u potpunosti razvio sposobnost regulacije telesne temperature.

Tokom toplih dana ne treba ih pretopljavati, a napolju ih treba zaštititi laganom odećom, hladom i dovoljnim unosom tečnosti prema uzrastu.

Uz dovoljno vode, pravilno rashlađivanje i izbegavanje najvećih vrućina, moguće je lakše podneti toplotni talas i smanjiti rizik po zdravlje.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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