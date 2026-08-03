Stručnjaci ističu da je za miran san idealna temperatura u spavaćoj sobi između 16 i 21 stepen, pa nije iznenađenje što organizam teško podnosi vrele letnje noći.

Ako nemate klima uređaj ili on ne uspeva dovoljno da rashladi prostoriju, nekoliko jednostavnih trikova može pomoći da lakše zaspite.

1. Rashladite vrat i ručne zglobove

Hladan peškir ili kesica sa ledom postavljena na vrat i ručne zglobove može brzo sniziti osećaj telesne temperature.

„Stavite hladan peškirić ili kockice leda u plastičnoj kesici na ručne zglobove i vrat. Iznenadiće vas koliko to može da pomogne u snižavanju telesne temperature“, savetuje stručnjak za spavanje Neil Robinson iz kompanije Sealy UK.

2. Potopite stopala u hladnu vodu

Šake i stopala imaju važnu ulogu u regulaciji telesne temperature.

„Stavite lavor sa hladnom vodom pored kreveta i potopite stopala pre nego što legnete da spavate“, preporučuje Robinson.

3. Stavite jastučnicu u frižider

Ako vam je previše vruće, rashladite jastučnicu ili posteljinu desetak minuta u frižideru ili zamrzivaču. Osećaj hladnoće neće trajati dugo, ali može biti dovoljan da lakše zaspite.

4. Birajte pamučnu ili lanenu posteljinu

Prirodni materijali, poput pamuka i lana, omogućavaju bolju cirkulaciju vazduha i manje zadržavaju toplotu. Isto važi i za pidžamu – što više prirodnih vlakana, to će vam biti prijatnije tokom noći.

5. Istuširajte se pre spavanja

Hladan ili mlak tuš neposredno pre odlaska u krevet može pomoći telu da snizi temperaturu i pripremi se za san.

6. Spavajte sami ako možete

„Toplota koju proizvodi još jedno telo dodatno otežava uspavljivanje“, objašnjava Robinson. Više prostora u krevetu omogućava telu da lakše oslobađa višak toplote.

7. Izaberite odgovarajući dušek i jorgan

Dušek i posteljina mogu značajno uticati na kvalitet sna tokom leta. Materijali poput Tencela ili Purotexa bolje odvode vlagu i toplotu, dok je leti preporučljivo koristiti tanji jorgan sa nižom TOG oznakom.

8. Zatvorite prozore tokom najtoplijeg dela dana

Mnogi veruju da će otvoreni prozori rashladiti prostoriju, ali ako je napolju toplije nego unutra, efekat je upravo suprotan. Tokom dana držite spuštene roletne ili navučene zavese kako biste sprečili zagrevanje prostorije.

Šta treba izbegavati tokom tropskih noći?

Ako želite kvalitetniji san, stručnjaci preporučuju da izbegavate nekoliko navika koje dodatno zagrevaju organizam:

alkohol, jer podstiče dehidrataciju;

obilne obroke bogate proteinima neposredno pre spavanja;

intenzivno vežbanje u kasnim večernjim satima;

bučne ventilatore koji mogu ometati san.

Pre odlaska u krevet popijte čašu vode kako biste nadoknadili tečnost izgubljenu tokom dana i lakše podneli visoke temperature,kaže Neil Robinson, a javlja Vogue.

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