Iako pranje deterdžentom uklanja masnoću i ostatke hrane, tvrdokorne mrlje često ostaju jer se prehrambene boje mogu vezati za površinu plastike. Srećom, postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu pomoći da plastično posuđe ponovo izgleda čistije.

Ovo možda zvuči čudno, ali kod mrlja od hrane koje sadrže jake pigmente, ponekad pomaže samo malo ulja. Pre pranja, nanesite nekoliko kapi običnog ulja za kuvanje na žute ili narandžaste mrlje i ostavite nekoliko minuta.

Ulje može pomoći u razgradnji masnih pigmenata hrane koji su se vezali za plastiku. Nakon toga, operite posudu toplom vodom i deterdžentom da biste uklonili masni sloj.

Ako su mrlje tvrdokorne, možete staviti toplu vodu i tabletu za mašinu za pranje sudova u posudu. Ostavite da deluje nekoliko sati ili preko noći, a zatim temeljno isperite. Sastojci u tableti mogu pomoći u uklanjanju masnoće i ostataka hrane koji uzrokuju promenu boje plastike, piše Klix.

Takođe, kiselost limuna može pomoći kod nekih mrlja i neprijatnih mirisa. Premažite unutrašnjost posude limunovim sokom, ostavite da deluje neko vreme, a zatim je ostavite na dnevnoj svetlosti pre pranja.

Iako se ne mogu sve mrlje uvek potpuno ukloniti, ovi jednostavni trikovi mogu pomoći da plastične posude ponovo izgledaju urednije i da im se produži vek trajanja.



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