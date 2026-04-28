Otvorena sezona jagoda znači samo jedno: besomučno uživanje u omiljenom voću u svim oblicima, ali sa njima može doći i slučajno do fleka na garderobi.
One se teško skidaju, ali mogu se skinuti uz adekvatne savete i metode.
U nastavku vam predstavljamo najefikasniji način da uklonite fleke od jagoda sa odeće.
Korak 1: Okrenite komad odeće naopačke, pa isperite hladnom vodom.
Korak 2: Vratite garderobu u normalan položaj i potopite je u rastvoru hladne vode i sirćeta.
To uradite tako što ćete u lavor, kantu ili drugu posudu sipati dovoljno vode da prekrije isflekanu odeću, pa dodajte 1/3 šolje sirćeta u vodu. Procenite, možda vam bude potrebno više vode u zavisnosti od toga koliko vode imate.
Ostavite garderobu potopljenu oko 15 minuta.
Korak 3: Nanesite malo alkohola na krpu ili vatu i nanesite na fleke, a zatim isperite.
Ako su malo veće i intenzivnije fleke od jagoda, možete da dodate alkohol u rastvor vode i sirćeta,
Budite oprezni sa upotrebom alkohola, jer ne bi trebalo da ga korsitite na vuni, svili, acetatu, rajonu.
Korak 4: Operite odevni predmet u mašini za pranje veša koristeći vruću vodu i običan deterdžent.
Možete da dodate i 1/4 šolju sirćeta u veš mašinu.
Korak 5: Izvadite odeću iz mašine za pranje veša.
Ako je i dalje mrljava, ponovite korak 4. Ako nije, možete je staviti u mašinu za sušenje veša, piše Glossy.
Fleke od jagoda će se stvrdnuti na toploti sušilice, pa je važno da ih uklojite pre sušenja.
