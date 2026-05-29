Leto je pred vratima, a uz predivno sunčano vreme dolaze i sparne noći koje mnogima otežavaju san. Malo je stvari neprijatnijih od pokušaja uspavljivanja dok vam je prevruće, zbog čega satima možete da se osećate znojavo i nelagodno dok ležite u krevetu.

Većina ljudi u takvim situacijama uzima ventilator, ali njegova buka može otežati uspavljivanje, a dodatni rad električnih uređaja povećava i potrošnju energije. Osim toga, mnogi izbegavaju ventilatore u spavaćim sobama jer mogu podizati prašinu i polen, zbog čega prostor deluje zagušljivo, piše Superžena.

Umesto toga, Džon Loules iz firme Best Heating za Express.co.uk podelio je jednostavan trik za rashlađivanje doma tokom noći – a sve što vam je potrebno jeste običan peškir.

Pročitajte OVDE koliko sada košta voće i povrće na srpskim pijacama.

"Ako otvorite prozor i ispred njega okačite vlažan peškir ili čaršaf nakvašen u hladnoj vodi, to može pomoći u rashlađivanju prostorije", objasnio je Džon.

"Topli vazduh pritom mora da prođe kroz tkaninu, gde se hladi pre nego što uđe u sobu."

Tokom dana sunčeva svetlost zagrejava vazduh oko prozora, a toplina se potom zadržava u prostoru. Kada uveče zatvorite zavese ili spustite roletne, deo te toplote ostaje zarobljen u sobi. Iako metoda s peškirom možda zvuči neobično, njeno objašnjenje zapravo je vrlo jednostavno. Vodi je potrebna energija kako bi isparila, a tu energiju uzima iz toplote prisutne u vazduhu.

Drugim rečima, voda iz vlažnog peškira izvlači toplotu iz vazduha pre nego što on uđe u prostoriju, što može značajno da pomogne u snižavanju temperature u spavaćoj sobi i omogući ugodniji san.

Kako rashladiti spavaću sobu tokom noći

Za početak napunite sudoperu ili lavabo hladnom vodom i lagano navlažite peškir. Važno je da peškir bude vlažan, ali ne toliko mokar da s njega kaplje voda. Ako je peškir previše natopljen, vazduh neće moći lako da prolazi kroz tkaninu, a prostorija bi mogla postati vlažna i zagušljiva.

Nakon toga okačite peškir kraj prozora. Za najbolji učinak potreban je protok vazduha, pa ga je idealno postaviti ispred otvorenog prozora kako bi ovaj jednostavni trik za rashlađivanje bio što efikasniji. Čak i ako nema vetra, i najmanji protok vazduha može da pomogne. Po želji, peškir možete obesiti i ispred vrata prostorije. Kada se peškir osuši, dovoljno je da ga ponovo navlažite – i vaša spavaća soba bi trebalo da ostane znatno prijatnija tokom toplih letnjih večeri.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.