Tako je bilo i u priči koju je podelila unuka pokojne Nine, bake čija je konačna odluka nakon njene smrti podigla celu porodicu na noge i izazvala podelu.

U poslednjim godinama života, baka Nina je bila teško bolesna, a prema rečima njene unuke, većinu brige o njoj je preuzeo Migel - muž njene unuke i čovek koji joj nije bio krvni srodnik, ali joj je svakodnevno pomagao i bio uz nju.

Vodio ju je kod lekara, pomagao u terapiji i provodio sate sa njom dok su se njeni sinovi sve više udaljavali.

Vremenom se među njima rodio odnos pun poštovanja i bliskosti, a Nina je često govorila da je Migel "sin koga nije rodila". Zato je njegova baka odlučila da promeni testament i ostavi mu i kuću i svoju ušteđevinu.

Baka Nina mu je postala važna

Nakon njene smrti, porodica se okupila na sahrani, ali pravi šok je doživeo tek na ročištu za ostavinsku raspravu kada je pročitan testament.

Njeni sinovi su bili zatečeni odlukom da će skoro sva imovina njihove majke pripasti Migelu. Atmosfera se brzo pretvorila iz neprijateljstva u otvoreni sukob.

Iznete su optužbe da je manipulisao starijom i bespomoćnom ženom, a Migel se branio, tvrdeći da joj nikada nije pomogao zbog novca, već zato što je baka Nina postala važan deo njegovog života, piše Dnevno.hr

Testament je ubrzo osporen, a porodica se podelila u dva tabora - neki su verovali da je to izdaja poverenja, dok su drugi verovali da je Nina jednostavno odlučila da nagradi osobu koja je bila tu za nju kada joj je to bilo najpotrebnije.

Kako kaže njena unuka, cela priča je ostavila osećaj da se porodica nije raspala zbog novca, već zbog godina nerešenih odnosa i emocija koje nikada nisu izgovorene.

