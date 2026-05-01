Na kvantaškoj pijaci u Beogradu zabeležena je pojava domaće jagode, pored uvozne koja je i dalje dominirala ponudom.

Uvozna jagoda se prodavala po ceni od 250 do 300 dinara po kilogramu, dok je domaća bila znatno skuplja - oko 500 dinara po kilogramu, ali u ograničenim količinama.

U ponudi povrća dominirali su mladi krompir i mladi kupus, dok je solidna ponuda zabeležena i kod paradajza, paprike, tikvica i različitih vrsta zeleniša.

Prema podacima sa pijaca, pojedine vrste voća i povrća zabeležile su pad cena, među kojima su kruška, kivi, jagoda, mandarina, orah, boranija, brokoli, krastavac salatar, mladi crni luk, paprika, paradajz, pasulj, patlidžan, praziluk, spanać i tikvice.

S druge strane, rast cena zabeležen je kod ananasa, grožđa, limuna, maline, kelja, šargarepe, cvekle i karfiola.

Na pijaci Kalenić u Beogradu, prema izveštaju STIPS-a, ponuda poljoprivrednih proizvoda bila je solidna, uz stabilnu prodaju. Do poskupljenja je došlo kod ananasa, borovnice, kivija, kruške, nara, limuna, većine sorti jabuke, cvekle i rotkve. Istovremeno, niže cene evidentirane su kod lešnika, mandarine, blitve, celera, brokolija, mladog krompira, crnog luka, pasulja, spanaća i šargarepe.

Na kvantaškoj pijaci u Leskovcu protekle sedmice zabeležena je bolja ponuda voća i povrća u odnosu na prethodni period, uz solidnu prodaju. Rast cena evidentiran je kod banane, jagode, kivija i šargarepe, dok su pojeftinili grejpfrut, pomorandža, mladi krompir, mladi kupus, mladi beli luk, paprika šilja, paradajz, tikvica i zelena salata.

Na zelenoj pijaci u Kikindi zabeležena je ponuda jagode, koja je dostizala cenu i do 1.000 dinara po kilogramu. Bolja ponuda mladog krompira i zelene salate uticala je na pad njihovih cena.

U Loznici je protekle sedmice zabeležen pad cena pasulja, mladog kupusa i paprike babure, dok je rast cene zabeležen kod šampinjona.

