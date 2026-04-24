Ali svi smo bar jednom imali roštilj koji je, uprkos svim naporima, ispao suv i bljutav.

Srećom, vrhunski kuvari imaju trik koji ništa ne košta i svaki roštilj za Praznik rada pretvara u specijalitet koji se topi u ustima.

Rešenje nije u skupim začinima, već u toj jednoj bočici u vašem frižideru.

Postoji jedna jednostavna stvar koju verovatno već imate kod kuće, a koja pravi neverovatnu razliku u tome kako vaše meso reaguje na vatru. Domaćice se često brinu da li će sve ispasti kako treba, ali uz ovaj savet, meso će bukvalno skliznuti sa tanjira.

Problem sa suvim mesom je što visoka temperatura roštilja prebrzo izvlači vlagu pre nego što se masnoća može otopiti i dati mu tu čuvenu sočnost.

Većina nas pravi grešku što prerano soli meso, što dodatno "zaključava" vlakna i istiskuje sokove čak i pre nego što pečenje na roštilju počne. Da bi vaš roštilj za Prvi maj bio glavna tema razgovora u gradu, ključ je u postizanju mekoće pre nego što meso uopšte dođe na roštilj.

Uloga mineralne vode u omekšavanju

Stari majstori su uvek imali adut u rukavu - način da prirodno opuste vlakna, bez jakih hemikalija.

Verovali ili ne, tajni saveznik svakog sočnog burgera ili prsa je obična gazirana voda. Mehurići i ugljen-dioksid iz mineralne vode deluju kao prirodni omekšivač koji polako razgrađuje žilavost u mišićnim vlaknima.

Sve što treba da uradite je da potopite meso u mineralnu vodu samo 30 do 60 minuta pre nego što planirate da zapalite vatru. Kada ga stavite na roštilj, videćete kako zadržava svoju veličinu i mekoću, dok istovremeno razvija tu savršenu, rumenu koricu spolja.

Naravno, sočno meso zahteva i dostojan prilog, zato ne zaboravite da osvežite sto svojim omiljenim salatama.

Trikovi za teksturu u restoranskom stilu

Ako pravite mleveno meso, dodajte jednu kašičicu sode bikarbone po kilogramu mase za tu prozračnost koja pravi odlične ćevape. Budite strpljivi i ne okrećite komade povremeno, pustite da toplota učini svoje, a sokovi ostanu tamo gde im je mesto.

Zaboravite na viljuške za bockanje mesa; koristite samo klešta da ne biste probušili površinu i pustili da sok istekne.

Kada sklonite meso sa vatre, dajte mu još nekoliko minuta u pokrivenoj posudi kako bi se svi mirisi i sokovi konačno slegli.

Ako želite dodatno da pojačate ukus, dodajte kašičicu senfa i nekoliko kapi jabukovog sirćeta u gaziranu vodu. Enzimi senfa prirodno omekšavaju meso, dok kiselina pomaže da jelo bude lakše svarljivo nakon obilnog ručka.

Kada je najbolje vreme za solenje mesa za roštilj?

Najbolje je to učiniti neposredno pre roštiljanja ili držati meso u tečnoj marinadi koja već sadrži začine nekoliko sati pre toga.

Ako se pitate koje je meso najbolje za roštilj, uvek birajte komade koji su bar malo "prošarani" masnoćom, jer to čuva sočnost na jakoj vatri.

Koliko dugo meso treba da stoji u mineralnoj vodi? Za tanje komade je dovoljno pola sata, dok bi deblji komadi mogli da odstoje i do dva sata, piše Krstarica.

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.