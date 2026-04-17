Prevara trajala 20 godina - primao penziju pokojne supruge uz lažne potvrde

Austrijske vlasti otkrile su jedan od najdrastičnijih slučajeva socijalnih prevara, u kojem je muškarac godinama primao penziju svoje preminule supruge, nanoseći veliku finansijsku štetu državi.

Autor:  Nina Stojanović
17.04.2026.15:09
Uzela alat u ruke i krenula sama - tako je nikla njena kuća iz snova (VIDEO)
 Uzela alat u ruke i krenula sama - tako je nikla njena kuća iz snova (VIDEO)
Slučaj je predstavljen na sastanku koji je vodio Gerhard Karner, ministar unutrašnjih poslova Austrija, uz prisustvo visokih zvaničnika bezbednosnih institucija.

Prevara trajala dve decenije

Jedan od najtežih slučajeva odnosi se na državljanina Bosne i Hercegovine koji je godinama primao penziju svoje supruge, iako je ona preminula još 2006. godine.

Muškarac, koji je od 1996. živeo u Austriji, falsifikovao je dokumenta i „produžio“ njen život u zvaničnoj evidenciji, kako bi nastavio da prima novac.

Na račun pokojnice svakog meseca stizalo je oko 1.500 evra, a ukupna šteta procenjuje se na oko 270.000 evra.

Otkriveno tek 2026. godine

Prevara je razotkrivena tek 2026. godine, nakon što je Zavod za penziono osiguranje podneo prijavu zbog sumnjivih uplata.

Policija je pokrenula istragu i blokirala račun, čime je vraćeno oko 57.000 evra, dok je veći deo novca izgubljen.

Istraga je pokazala da je osumnjičeni godinama koristio lažne potvrde o životu i čak zdravstvenu karticu preminule supruge kako bi obmanuo institucije, pišu Nezavisne. 

Osumnjičeni preminuo

Iako je slučaj izazvao veliku pažnju, neće dobiti sudski epilog jer je osumnjičeni u međuvremenu preminuo.

Sve više socijalnih prevara

Prema podacima austrijskih vlasti, broj socijalnih prevara značajno raste poslednjih godina.

Od osnivanja specijalne jedinice za borbu protiv ovakvih zloupotreba, otkrivena je šteta od oko 158 miliona evra, što ukazuje na ozbiljnost problema i potrebu za strožim kontrolama.

U Crnoj Gori produžen radni vek - evo ko mora da radi duže 

U Crnoj Gori produžen radni vek - evo ko mora da radi duže 

18:28 | 0
Suprotne penzione ideje - Nemačka produžava radnik vek do 70, mladi planiraju penziju sa 40

Suprotne penzione ideje - Nemačka produžava radnik vek do 70, mladi planiraju penziju sa 40

13:10 | 0
I to za četiri godine - sve više ljudi odlaže odlazak u penziju
Foto: Shutterstock

I to za četiri godine - sve više ljudi odlaže odlazak u penziju

10:45 | 0
"Magični broj" koji sve menja - gotovo polovina ljudi u SAD strahuje da nikada neće moći u penziju
Foto: Freepik

"Magični broj" koji sve menja - gotovo polovina ljudi u SAD strahuje da nikada neće moći u penziju

11:39 | 0
Velika promena - dodatni staž za žene koje su rodile više dece
Foto: Yuganov Konstantin/Shutterstock

Velika promena - dodatni staž za žene koje su rodile više dece

17:00 | 0

Tema dana

Uzela alat u ruke i krenula sama - tako je nikla njena kuća iz snova (VIDEO)
Foto: Youtube printscreen/Living Big In A Tiny House

Uzela alat u ruke i krenula sama - tako je nikla njena kuća iz snova (VIDEO)

14:06 Tema dana
Imate staž u Austriji? PIO fond zakazao termine za direktne odgovore

Imate staž u Austriji? PIO fond zakazao termine za direktne odgovore

09:37 Tema dana
Stručnjaci su otkrili koliko dugo možete čuvati kuvana jaja u frižideru
Foto: Fongbeerredhot/Shutterstock

Stručnjaci su otkrili koliko dugo možete čuvati kuvana jaja u frižideru

10:53 Tema dana
I to za četiri godine - sve više ljudi odlaže odlazak u penziju
Foto: Shutterstock

I to za četiri godine - sve više ljudi odlaže odlazak u penziju

10:45 Tema dana
Danas nipošto ne radite ovo u kući - verovanje za Vaskršnji ponedeljak koje mnogi ignorišu
Foto: Freepik

Danas nipošto ne radite ovo u kući - verovanje za Vaskršnji ponedeljak koje mnogi ignorišu

09:14 Tema dana
Novac? Slava? Ne - šta nas u životu zaista čini srećnim
Foto: Shutterstock

Novac? Slava? Ne - šta nas u životu zaista čini srećnim

14:29 Tema dana
Radnik dobio otkaz jer je branio prodavnicu od lopova

Radnik dobio otkaz jer je branio prodavnicu od lopova

10:12 Ispovesti
Porodična drama oko nasledstva - unuka izbačena iz testamenta
Shutterstock

Porodična drama oko nasledstva - unuka izbačena iz testamenta

11:55 Ispovesti
Poslala 200 prijava i bila odbijena - Sara (32) upala u dug od 86.000 evra

Poslala 200 prijava i bila odbijena - Sara (32) upala u dug od 86.000 evra

12:05 Ispovesti
Njene reči su rasplakale region - Branka ima 102 godine i jednu stvar nikada sebi nije oprostila
Foto: Shutterstock

Njene reči su rasplakale region - Branka ima 102 godine i jednu stvar nikada sebi nije oprostila

09:25 Ispovesti
Čovek kupio kuću za evro i pokajao se: "Najskuplja odluka koju sam doneo"

Čovek kupio kuću za evro i pokajao se: "Najskuplja odluka koju sam doneo"

13:45 Ispovesti
Teško je čuti ovako nešto, a kamoli doživeti - Nemica živi od socijalne pomoći od 1979.
Shutterstock

Teško je čuti ovako nešto, a kamoli doživeti - Nemica živi od socijalne pomoći od 1979.

16:29 Ispovesti
Od jednog sastojka iz kuhinje paradajz rađa duplo više - rod bogat i zdrav 
Shutterstock

Od jednog sastojka iz kuhinje paradajz rađa duplo više - rod bogat i zdrav 

09:19 Moj hobi
Pogrešno zalivanje uništava hortenzije
Shutterstock

Pogrešno zalivanje uništava hortenzije

19:14 Moj hobi
Ako vas mačka stalno prati, ovo je pravi razlog
Foto: Shutterstock | shutterstock

Ako vas mačka stalno prati, ovo je pravi razlog

14:35 Moj hobi
Najlakši način da uništite korov bez savijanja i muke
Shutterstock

Najlakši način da uništite korov bez savijanja i muke

16:29 Moj hobi
Umesto pesticida, potrebna je biljka koje ima svuda - napravite moćni rastvor koji štiti biljke od štetočina
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Katerina Dalemans

Umesto pesticida, potrebna je biljka koje ima svuda - napravite moćni rastvor koji štiti biljke od štetočina

09:41 Moj hobi
Biljka koja ostavlja bez daha - bašte pretvara u šareni spektakl
Foto: SabJana/Shutterstock

Biljka koja ostavlja bez daha - bašte pretvara u šareni spektakl

12:59 Moj hobi
Prevara trajala 20 godina - primao penziju pokojne supruge uz lažne potvrde

Prevara trajala 20 godina - primao penziju pokojne supruge uz lažne potvrde

15:09 Moja penzija
U Crnoj Gori produžen radni vek - evo ko mora da radi duže 

U Crnoj Gori produžen radni vek - evo ko mora da radi duže 

18:28 Moja penzija
Suprotne penzione ideje - Nemačka produžava radnik vek do 70, mladi planiraju penziju sa 40

Suprotne penzione ideje - Nemačka produžava radnik vek do 70, mladi planiraju penziju sa 40

13:10 Moja penzija
"Magični broj" koji sve menja - gotovo polovina ljudi u SAD strahuje da nikada neće moći u penziju
Foto: Freepik

"Magični broj" koji sve menja - gotovo polovina ljudi u SAD strahuje da nikada neće moći u penziju

11:39 Moja penzija
Velika promena - dodatni staž za žene koje su rodile više dece
Foto: Yuganov Konstantin/Shutterstock

Velika promena - dodatni staž za žene koje su rodile više dece

17:00 Moja penzija
Srpska banja koja je vrhunski dar prirode - smeštaj 10 evra, a najlekovitija voda
Foto: Nenad Cavoski/Shutterstock.com

Srpska banja koja je vrhunski dar prirode - smeštaj 10 evra, a najlekovitija voda

10:49 Moja penzija
Vidi sve vesti

Tajna napuljskih friggitorie - hrskava poslastica koju morate probati bar jednom u životu (VIDEO)
Foto:Shutterstock

Tajna napuljskih friggitorie - hrskava poslastica koju morate probati bar jednom u životu (VIDEO)

11:12 Kuća i porodica
Profesionalni kuvar deli tajnu - najhrskavija slanina koju ćete ikada jesti pravi se bez ulja
Foto: guys_who_shoot/Shutterstock

Profesionalni kuvar deli tajnu - najhrskavija slanina koju ćete ikada jesti pravi se bez ulja

18:11 Kuća i porodica
Protiv buba i dosadnih insekata - trik koji može da obezbedi miran san 
Foto:Shutterstock

Protiv buba i dosadnih insekata - trik koji može da obezbedi miran san 

11:00 Kuća i porodica
Jednostavan trik za rendanje sira oduševio milione - postoji mnogo lakši način
Foto: Shutterstock | shuterstock

Jednostavan trik za rendanje sira oduševio milione - postoji mnogo lakši način

18:05 Kuća i porodica
Da li vam kauč izgleda staro i istrošeno - uz sedam trikova, biće kao nov
Foto: Alan Budman/Shutterstock

Da li vam kauč izgleda staro i istrošeno - uz sedam trikova, biće kao nov

14:02 Kuća i porodica
Ostalo vam je puno jaja posle Uskrsa - napravite ovo savršeno jelo za 20 minuta
Foto: Shutterstock

Ostalo vam je puno jaja posle Uskrsa - napravite ovo savršeno jelo za 20 minuta

15:56 Kuća i porodica
Dobra vest za kupce - jagode pojeftinile, stiže i jeftiniji mladi krompir

Dobra vest za kupce - jagode pojeftinile, stiže i jeftiniji mladi krompir

14:43 Cene i kupovina
Deluje sveže, a nije - trikovi proizvođača mlevenog mesa koje kupci ne vide

Deluje sveže, a nije - trikovi proizvođača mlevenog mesa koje kupci ne vide

08:49 Cene i kupovina
Kako da od četiri dana napravite devet - praznici u aprilu idealni za produženi odmor

Kako da od četiri dana napravite devet - praznici u aprilu idealni za produženi odmor

11:11 Cene i kupovina
Bez pauze za praznike - pijace u Beogradu otvorene i za Uskrs
Foto: Sean London/Shutterstock

Bez pauze za praznike - pijace u Beogradu otvorene i za Uskrs

14:59 Cene i kupovina
Hit destinacija u Srbiji - noćenje za samo 10 evra u ovoj banji
Foto:Shutterstock

Hit destinacija u Srbiji - noćenje za samo 10 evra u ovoj banji

11:04 Cene i kupovina
Ovog datuma kreće podela paketa za penzionere 

Ovog datuma kreće podela paketa za penzionere 

14:52 Cene i kupovina
Neurolog otkriva koji hobi je najbolji za vaš mozak
Foto: Shutterstock | Foto: Shuterstoock

Neurolog otkriva koji hobi je najbolji za vaš mozak

13:15 Zdravlje
Zaboravite skupe suplemente - ovo povrće pomaže detoksikaciju organizma
Foto: Shutterstock | Shutterstock/TihomirLikov

Zaboravite skupe suplemente - ovo povrće pomaže detoksikaciju organizma

12:25 Zdravlje
Manje slučajeva gripa i respiratornih infekcija u Srbiji
Foto: Freepik

Manje slučajeva gripa i respiratornih infekcija u Srbiji

17:17 Zdravlje
Veš na 40 stepeni – da ili ne? Istina o higijeni i potrošnji energije
Shutterstock

Veš na 40 stepeni – da ili ne? Istina o higijeni i potrošnji energije

13:05 Zdravlje
Umivala se prirodnim preparatom pa podelila iskustva - tvrdi da joj je puno pomogao
Foto: AI

Umivala se prirodnim preparatom pa podelila iskustva - tvrdi da joj je puno pomogao

13:07 Zdravlje
Jednostavan trik iz prirode koji može doneti brzo olakšanje 
Foto:Shutterstock

Jednostavan trik iz prirode koji može doneti brzo olakšanje 

09:58 Zdravlje
1H

Prevara trajala 20 godina - primao penziju pokojne supruge uz lažne potvrde

2H

Uzela alat u ruke i krenula sama - tako je nikla njena kuća iz snova (VIDEO)

3H

Neurolog otkriva koji hobi je najbolji za vaš mozak

4H

Zaboravite skupe suplemente - ovo povrće pomaže detoksikaciju organizma

5H

Tajna napuljskih friggitorie - hrskava poslastica koju morate probati bar jednom u životu (VIDEO)

1D

Veš na 40 stepeni – da ili ne? Istina o higijeni i potrošnji energije

21H

Pogrešno zalivanje uništava hortenzije

22H

Profesionalni kuvar deli tajnu - najhrskavija slanina koju ćete ikada jesti pravi se bez ulja

23H

Manje slučajeva gripa i respiratornih infekcija u Srbiji

7H

Od jednog sastojka iz kuhinje paradajz rađa duplo više - rod bogat i zdrav 

Problem sa grejanjem? Evo zašto vaši radijatori ne rade punom snagom
Foto: Shutterstock

Problem sa grejanjem? Evo zašto vaši radijatori ne rade punom snagom

Oglasio se Batut - situacija sa gripom u Srbiji postaje ozbiljna, raste broj obolelih
Foto:Shutterstock

Oglasio se Batut - situacija sa gripom u Srbiji postaje ozbiljna, raste broj obolelih

Dobra dela činio je tajno - pola Srba slavi, a pola ide na slavu, danas slavimo Svetog Nikolu
Foto: Shutterstock/Mita Stock Images

Dobra dela činio je tajno - pola Srba slavi, a pola ide na slavu, danas slavimo Svetog Nikolu

Mladić iz Srbije primao očevu penziju, pa nakon punoletstva otvorio račun – sledio se
Foto: Pixabay

Mladić iz Srbije primao očevu penziju, pa nakon punoletstva otvorio račun – sledio se

Praznična misija ALTA Banke: novogodišnji pokloni za decu u Beloj Crkvi
Foto: Promo Alta

Praznična misija ALTA Banke: novogodišnji pokloni za decu u Beloj Crkvi