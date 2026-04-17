Prevara trajala 20 godina - primao penziju pokojne supruge uz lažne potvrde

Slučaj je predstavljen na sastanku koji je vodio Gerhard Karner, ministar unutrašnjih poslova Austrija, uz prisustvo visokih zvaničnika bezbednosnih institucija.

Prevara trajala dve decenije

Jedan od najtežih slučajeva odnosi se na državljanina Bosne i Hercegovine koji je godinama primao penziju svoje supruge, iako je ona preminula još 2006. godine.

Muškarac, koji je od 1996. živeo u Austriji, falsifikovao je dokumenta i „produžio“ njen život u zvaničnoj evidenciji, kako bi nastavio da prima novac.

Na račun pokojnice svakog meseca stizalo je oko 1.500 evra, a ukupna šteta procenjuje se na oko 270.000 evra.

Otkriveno tek 2026. godine

Prevara je razotkrivena tek 2026. godine, nakon što je Zavod za penziono osiguranje podneo prijavu zbog sumnjivih uplata.

Policija je pokrenula istragu i blokirala račun, čime je vraćeno oko 57.000 evra, dok je veći deo novca izgubljen.

Istraga je pokazala da je osumnjičeni godinama koristio lažne potvrde o životu i čak zdravstvenu karticu preminule supruge kako bi obmanuo institucije, pišu Nezavisne.

Osumnjičeni preminuo

Iako je slučaj izazvao veliku pažnju, neće dobiti sudski epilog jer je osumnjičeni u međuvremenu preminuo.

Sve više socijalnih prevara

Prema podacima austrijskih vlasti, broj socijalnih prevara značajno raste poslednjih godina.

Od osnivanja specijalne jedinice za borbu protiv ovakvih zloupotreba, otkrivena je šteta od oko 158 miliona evra, što ukazuje na ozbiljnost problema i potrebu za strožim kontrolama.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: