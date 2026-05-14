Stonoge nisu među najdestruktivnijim štetočinama, ali njihov iznenadni ulazak u dom i dalje može biti neprijatno iznenađenje.

Kako temperature rastu, sve više se pojavljuju u zatvorenom prostoru, zajedno sa brojnim drugim insektima koji traže sklonište.

Stručnjaci za suzbijanje štetočina objašnjavaju zašto se stonoge pojavljuju u domaćinstvima i koje mere se mogu preduzeti da bi se sprečio njihov povratak, piše The Spruce.

Razlozi zašto stonoge ulaze u domove. Stonoge su predatori i hrane se drugim insektima kao što su pauci, mravi, srebrne ribice i bubašvabe.

"Ako su ovi insekti prisutni u domu, veoma je verovatno da će se stonoge uskoro pojaviti", kaže entomolog Kris Banjara.

Stonoge vole vlažna područja kao što su kupatila, kuhinje i podrumi.

"Privlače ih vlažni zatvoreni prostori jer je tamo najverovatnije da će im se plen nalaziti", objašnjava sertifikovani stručnjak za suzbijanje štetočina Alan Bosel.

Prema Banjari, stonoge imaju tendenciju da se kriju u tamnim uglovima vašeg doma jer su noćne životinje i osetljive na svetlost.

"Određeni vremenski uslovi poput jake kiše, hladnih frontova ili toplotnih talasa mogu ih naterati da potraže sklonište u zatvorenom prostoru", kaže Banjara.

Znaci da možda imate problem sa stonogama Iako može izgledati očigledno, povećanje broja stonoga je najjasniji znak problema.

"Ako vidite više stonoga u svom domu, mogao bi postojati veći problem", kaže Bosel.

Stonoge odbacuju svoje spoljne ljušture dok rastu.

"Providne su i izgledaju kao bleda, beživotna verzija stonoge. Ako ih vidite, to znači da se razmnožavaju i verovatno imaju izvor hrane u vašem domu", objašnjava Bosel.

Veliko prisustvo mrava, bubašvaba ili pauka može biti znak da su stonoge već u blizini.

Kako sprečiti stonoge da uđu u vaš dom?

Stručnjaci se slažu da je najefikasniji način da ih sprečite eliminisanje njihovog izvora hrane.

"Održavanje doma bez drugih štetočina jedna je od najefikasnijih mera jer eliminiše njihov izvor hrane", kaže Banjara.

Najbolji način da sprečite ulazak drugih insekata u vaš dom jeste da ga održavate čistim, uklanjajući ostatke hrane, nered i opštu neurednost.

Zaptivanje pukotina i otvora oko prozora i ulaza u vaš dom takođe pomaže u sprečavanju ulaska stonoga i njihovog plena.

Kontrola vlažnosti u vašem domu je takođe važna kako biste sprečili da stonoge budu privučene takvim uslovima.

"Koristite odvlaživače vazduha, popravite curenje vode i očistite oluke kako biste uklonili stajaću vodu i smanjili vlagu koja se može nakupiti", savetuje Banjara, koji takođe preporučuje proveru zaptivača oko prozora i vrata, jer se oni vremenom mogu pogoršati i dozvoliti neželjenim štetočinama da uđu u vaš dom.

