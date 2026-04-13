Vaskrs je prošao u krugu porodice i uz bogatu trpezu. Sada nas drugi dan praznika stavlja pred dilemu – raditi ili još odmarati. Mnoge žene brinu da li je greh uključiti mašinu ili očistiti kuću.



Narodna verovanja za Vaskršnji ponedeljak jasno razdvajaju neophodne poslove od onih koji mogu da sačekaju.



Ovaj dan, poznat i kao Pobusani ponedeljak, predstavlja prelaz u radnu nedelju uz poštovanje tradicije.



Stariji i dalje uvažavaju određena ograničenja koja čuvaju mir u domu.



Šta kažu narodna verovanja za Vaskršnji ponedeljak o kućnim poslovima



Stari običaji nalažu da se drugog dana Vaskrsa nastavlja slavlje, što znači da bi teški fizički poslovi i dalje trebali biti na pauzi.



Ako planirate veliko prolećno čišćenje, pranje prozora ili generalno sređivanje terase, tradicija savetuje da to odložite bar do utorka.



Veruje se da preterani rad u kući na ovaj dan može doneti „nemir“ u dom, jer je fokus i dalje na radosti vaskrsenja i porodičnom zajedništvu.



Lagano raspremanje stola i pranje sudova se ne smatraju grehom, jer čistoća doma uvek prati prazničnu svetlost.



Jednu stvar nipošto ne započinjite danas



Postoji jedno pravilo koje se u mnogim krajevima Srbije strogo poštuje: ne započinjite nikakav novi, veliki posao.



Bilo da je reč o krečenju, započinjanju novog projekta na poslu ili čak krojenju odeće, narodna verovanja za Vaskršnji ponedeljak kažu da će takav rad biti „jalov“.



Smatra se da sve što se započne na ovaj dan neće ići glatko i da će se stalno javljati nepredviđene prepreke.



Zato, ako ste planirale da baš danas udarite temelje nekoj novoj navici ili renoviranju, sačekajte još 24 sata kako biste osigurale uspeh.



Običaj koji donosi napredak u dom



Dok se teški rad izbegava, jedna aktivnost je i te kako poželjna, a to je poseta kumovima, prijateljima i rodbini.



Ovo je idealan trenutak da se iznesu preostala vaskršnja jaja i podele sa dragim ljudima, jer se veruje da darivanje na ovaj dan učvršćuje veze i donosi berićet.



U nekim delovima naše zemlje deca se danas prskaju vodom radi zdravlja, što je simboličan čin čišćenja i nove energije.



Domaćice obično pripremaju svečani ručak, ali bez prevelikog opterećenja oko kuhinje, koristeći ono što je preteklo od prethodnih dana uz minimalne dopune, piše Krstarica.



Zašto je Pobusani ponedeljak važan za porodicu



Osim slavlja, ovaj dan je usko povezan i sa sećanjem na pretke, pa mnogi odlaze na groblja da „pobusaju“ grobove busenjem sveže zelene trave.



Time se pokazuje da su i oni koji nisu fizički sa nama deo vaskršnje radosti i da porodica brine o svojim korenima.



Ovakvi običaji nas podsećaju da dom nije samo zgrada i nameštaj, već nit koja povezuje generacije kroz vreme i tradiciju.



Poštovanje ovih sitnih pravila daje nam osećaj pripadnosti i unutrašnjeg mira koji je preko potreban u brzom, digitalnom svetu.



Da li smem da uključim veš mašinu na Vaskršnji ponedeljak?



Iako crkva nema strogu zabranu, narodni običaji savetuju da se izbegava pranje i širenje veša ako nije hitno.



Koja hrana se priprema za današnji ručak?



Obično se služi pečenje, sarmice ili jagnjetina preostala od Vaskrsa, uz sveže salate i obavezna crvena jaja koja se još uvek tucaju.



Da li je dozvoljeno raditi u bašti?



Teški radovi poput kopanja ili sadnje se uglavnom izbegavaju. Dok lagana šetnja kroz vrt i uživanje u prirodi su poželjni za mentalno zdravlje.



