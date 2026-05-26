Psiholozi ističu da vremenom naši životni prioriteti prirodno menjaju smer. Želja za uspehom jenjava, dok značaj autentičnih odnosa, unutrašnjeg mira i topline ljudskih veza izbija u prvi plan. Iskustvo nas uči da razlikujemo suštinsko od prolaznog i da definišemo prave vrednosti.

One nisu u statusu ili materijalnom bogatstvu, već u osećaju harmonije i sigurnosti koji pružaju bliski ljudi i stabilni odnosi. To su mir doma i sloboda da budemo ono što jesmo, bez žurbe ili potrebe da bilo šta dokazujemo.

Reditelj Ingmar Bergman je davno primetio: "Život stiče vrednost koju mu mi dajemo".

Pročitajte OVDE o procesu strarenja koji se događa svima.

Zanimljivo je kako mnogi, kada se osvrnu, ne žale zbog propuštenih karijernih prilika, već zbog vremena potrošenog na prazna očekivanja.

Jedan mudrac je priznao: "Trebalo je da češće kažem 'ne' tamo gde nisam morao da se dokazujem, i da češće kažem 'da' onima koji su me bezuslovno voleli. Uglavnom sam radio suprotno".

Sreća, kažu stručnjaci, nije daleki cilj, već se nalazi u svakodnevnim, jednostavnim trenucima "ovde i sada".

Ključ je prestati čekati posebne prilike i naučiti da uživamo u malim stvarima.

Starost nije kraj Poznati psihijatar Viktor Frankl je naglasio da se u jesen života luksuz više ne povezuje sa materijalnim stvarima. Pravi luksuz je osećaj sigurnosti, unutrašnjeg mira i uživanja u jednostavnim radostima, ukusnoj večeri, tišini doma, susretu sa unucima ili iskrenom razgovoru.

Želja za novim posedima ustupa mesto potrebi za udobnošću. Materijalne stvari gube na značaju, dok deljenje vremena, pažnje i topline postaje najvrednije bogatstvo. Zrela mudrost, dodaje Frankl, nije u elokvenciji, već u tišini i promišljenim postupcima. Snaga se manifestuje u uzdržanosti, a ljubaznost u konkretnim postupcima. Pravo saosećanje je znak duhovne zrelosti, a ne trenutni impuls. Starost, dakle, nije kraj, već prilika da zaista naučimo da cenimo život u malim, jednostavnim, ali dragocenim trenucima.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: