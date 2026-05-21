Najzdravija namirnica na svetu verovatno nikada nije bila na vašem spisku za kupovinu, iako je na strogim medicinskim testovima jedina dobila maksimalnih 100 poena.



Dok korpu punite limunom, belim lukom i spanaćem uvereni da jačate imunitet, potpuno ignorišete ovu vodenu kraljicu. Ona po svojoj sirovoj nutritivnoj vrednosti doslovno gazi svu konkurenciju sa zelenih tezgi.



Zaboravite na skupe, egzotične prahove – pravi eliksir raste u čistoj vodi i vreme je da saznate o čemu je reč.



Kada su naučnici američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) rangirali voće i povrće po korisnosti, rezultati su iznenadili lekare.



Kineski kupus je bio blizu, a običan spanać se držao solidno. Ipak, samo jedan zeleni list odneo je apsolutnu pobedu bez ijedne mane.



Prema detaljnom istraživanju o nutritivnoj gustini objavljenom u stručnom časopisu „Preventing Chronic Disease“, doktorka Dženifer Di Noja potvrdila je da potočarka obezbeđuje 100 odsto dnevnih potreba za čak 17 ključnih nutrijenata.



Ostavite skupe suplemente po strani i pogledajte konkretne brojke.



Potočarka ima osetno više vitamina C od pomorandže i više kalcijuma od kravljeg mleka. Ova biljka donosi i ogromne količine vitamina K, ključnog za jake kosti i pravilno zgrušavanje krvi.



Sve to dobijate u pakovanju od jedva 21 kalorije na 100 grama. To je precizna matematika koju nijedna šumeća tableta ne može da isprati.

Šta najzdravija namirnica na svetu tačno radi vašem telu?

Potočarka direktno smanjuje oksidativni stres, poboljšava zdravlje kostiju zahvaljujući visokom nivou vitamina K i efikasno štiti DNK od oštećenja.



Njena redovna upotreba drastično jača imunitet i pomaže telu da se lakše odbrani od opasnih hroničnih upala.



Njen pomalo pikantan, biberast ukus ne prija baš svima na prvu loptu. Ako je jedete samu, može biti previše oštra za nepca, ali tajna savršenog ukusa leži u pametnom mešanju sa drugim namirnicama.



Probajte da ubacite šaku svežih listova u blender zajedno sa jednom slatkom zelenom jabukom i malo rendanog đumbira za moćan jutarnji smuti koji trenutno razbuđuje. Takođe, možete je naseckati sitno, pomešati sa kvalitetnim hladno ceđenim maslinovim uljem i poslužiti kao savršen preliv preko pečenog mesa.



Samo zapamtite jedno zlatno pravilo – dugom termičkom obradom gubi se njen glavni adut.



Zato je uvek dodajte u lonac na samom kraju pripreme, onog trenutka kada isključite ringlu. Blaga toplota jela biće sasvim dovoljna da smekša teksturu, dok će listovi zadržati sve dragocene supstance i ovaj snažan, prirodni izvor vitamina.

Da li se potočarka jede sirova ili kuvana i kome se preporučuje?

Najbolje je jesti sirovu u salatama kako bi zadržala sav vitamin C i antioksidante, jer toplota brzo uništava njena lekovita svojstva, piše Krstarica.



Možete je pronaći na bolje opremljenim pijacama, u većim supermarketima na odeljenju sa svežim salatama ili je sami uzgajati kod kuće.



Osobe koje koriste lekove za razređivanje krvi treba da paze zbog visokog udela vitamina K, pa je preporučljivo da se prvo posavetuju sa lekarom.



Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.



