Isto tako, odmah znate koju biste želeli da napravite sebi, kod kuće. Ako vam kombinacija vanile i višnje zvuči jednako primamljivo kao i nama, donosimo vam recept koji ćete voleti.

Sočna pita sa pudingom od vanile i višnjama zvuči zaista dobro, posebno u ovim toplim, sada već skoro letnjim, danima.

Sočna pita sa pudingom od vanile i višnjama

Potrebno vam je: 500 g kora za pitu.

Za fil: 120 g pudinga od vanile, šest kašika šećera, 200 ml mleka, 800 ml mleka, 500 g višanja, tri jajeta, pet kašika šećera, kesica vanilin šećera, 150 ml ulja, 200 ml jogurta, 100 g pšeničnog griza i kesica praška za pecivo.

Priprema: Prvo izvadite koštice iz višanja. Ako nemate taj alat, dobro će vam doći obične plastične, malo šire, slamke za sok.

Pomešajte puding sa šećerom i 200 ml mleka, a ostatak mleka stavite da proključa.

Zatim skuvajte puding i povremeno mešajte da ostane mlak. Pripremite preliv za koru tako što ćete pomešati sve navedene sastojke i dobro ih umutiti.

Jednu koru premažite smesom za premaz, stavite drugu koru i premažite je kao i treću.

Četvrtu koru premažite slojem mlakog pudinga. Odozgo poređajte višnje. Napravite rolat i stavite ga u pleh.

Ređajte kiflice dok se pleh ne napuni. Ako vam je ostalo smese od kore, premažite je preko presavijenih kora u plehu. Ako nemate više premaza, koristite četkicu i malo ulja.

Pecite pitu oko 30 minuta na 200 stepeni. Kada se pita malo ohladi, isecite je na komade i po želji pospite šećerom u prahu.

