Osim što osvežavaju, ove namirnice često sadrže vitamine, minerale i antioksidanse koji dodatno podržavaju energiju, varenje i izgled kože – sve što vam je potrebno da vaša koža dodatno sija (naravno, svi skincare saveti su dodatni plus), a da vaše zdravlje i nivo kondicije i fizičke spreme budu na vrhuncu.

Hrana koja hidrira organizam

Krastavac



Krastavac je klasik među hidratantnim namirnicama – sadrži više od 95 odsto vode, zbog čega je jedna od najhidratantnijih namirnica. Lagan je, osvežavajuć i lako se uklapa u salate, sendviče ili jednostavne obroke. Dodatni plus je što sadrži i male količine kalijuma, važnog za balans tečnosti u organizmu.



Lubenica



Lubenica je klasik – idealni letnji saveznik kom se radujemo i koji uvodimo u ishranu već sada, krajem proleća. Osim što je sinonim za leto, lubenica je bogata vodom i prirodnim šećerima koji mogu pomoći da se osećamo energičnije tokom vrućih dana. Sadrži i likopen – antioksidans koji se često povezuje sa zdravljem kože.



Jagode i bobičasto voće



Jagode, maline i borovnice imaju visok procenat vode, ali i vlakna koja doprinose osećaju sitosti – zbog toga su idealan izbor za lagane doručke, smoothie-je ili užine tokom dana.



Citrusno voće



Kada je hrana koja hidrira organizam u pitanju, pomorandže, grejp i limun su odličan izbor – sadrže puno vode, ali i vitamin C. Često se preporučuju kao brz način da osvežimo organizam, naročito u kombinaciji sa hladnim obrocima ili domaćim napicima bez dodatog šećera.



Zelena salata i celer



Namirnice poput zelene salate, celera i tikvica često se zanemaruju kada govorimo o hidrataciji, iako sadrže veliku količinu vode. Upravo zbog toga su odličan dodatak obrocima kada želimo nešto lagano, ali osvežavajuće.



Jogurt i kefir



Hidratacija nije važna samo spolja, već i za dobar balans organizma iznutra. Jogurt i kefir mogu pomoći zahvaljujući kombinaciji tečnosti, proteina i probiotika, a posebno prijaju tokom toplijih meseci kada su teški obroci manje privlačni, piše Lepota i zdravlje.



Iako voda ostaje najvažniji deo svakodnevne hidratacije, hrana bogata tečnošću može napraviti veliku razliku – posebno leti, nakon treninga ili tokom dana kada zaboravimo da unosimo dovoljno tečnosti.



Kombinacija sezonskog voća, povrća i laganih obroka često je najjednostavniji način da se osećamo bolje, energičnije i svežije tokom dana.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.