Hleb i krompir su namirnice koje se najčešće bacaju, ali to nije uvek potrebno. Možemo zgnječiti tvrd hleb u mrvice i osušiti ga ili ga koristiti za tople sendviče, ali ako se pojavi buđ, vreme je da se od nje oprostimo. Kada je u pitanju proklijali krompir, nije tako jednostavno.

Krompir sadrži solanin, štetno alkaloidno jedinjenje koje služi kao prirodni pesticid, a koje je prisutno u povećanim koncentracijama u zelenom, oštećenom ili proklijalom krompiru, potvrđuju britanski naučnici sa Univerziteta u Linkolnu, kao i nemački Savezni institut za procenu rizika.

Toksične klice krompira mogu izazvati probleme sa varenjem ili glavobolju, pa ih svakako treba odseći. Ako je krompir mekan ili smežuran, obavezno ga bacite, ali ako ostane tvrd i "zdrav", možete ga oljuštiti, po potrebi izdubiti mesto gde je niknuo i koristiti ga za hranu.

Da biste usporili klijanje krompira, nakon kupovine ga čuvajte na hladnom i tamnom mestu, najbolje u kartonskoj kutiji ili papirnoj kesi kako bi vazduh mogao da cirkuliše.

Krompir ne može da diše u plastici, pa će se brže pokvariti. Ako čuvate veliku količinu krompira, redovno ga proveravajte i odvajajte onaj koji je proklijao ili omekšao kako ne biste podstakli ostali da se kvare, piše Pun kufer.

Takođe, nemojte ga čuvati zajedno sa crnim lukom kako biste usporili starenje zbog gasova koje ispuštaju.

