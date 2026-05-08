Tačna mera kvasca za brašno jedina je razlika između savršeno vazdušnog hleba i testa koje ostane tvrdo kao cigla. Većina domaćica meri sastojke „od oka“, pa testo često previše naraste i ukiseli ili uopšte ne krene.

Profesionalni pekari decenijama koriste jedno zlatno pravilo koje garantuje uspeh. Zapišite ga u svoju svesku i više nikada nećete nagađati, piše Krstarica.

Koliko kvasca ide na 1 kg brašna

Za jedan kilogram brašna potrebno je 40 grama svežeg kvasca ili 14 grama suvog kvasca. To je jedna kockica svežeg ili dve kesice suvog. Ovaj odnos važi za klasično belo testo sa kvascem.

Zašto je pravilna doza kvasca presudna

Kvasac je živ organizam. Ako ga stavite previše, testo će prebrzo narasti, dobiti kiselkast ukus i pasti tokom pečenja. Ako ga stavite premalo, testo će ostati tvrdo i nikada neće stići do prave teksture.

Pravilna količina kvasca za kilogram brašna daje stabilan rast i blagu, prijatnu aromu.

Sveži ili suvi: ista mera, drugačiji pristup

Sveži kvasac uvek je tri puta jači od suvog po težini. Zato 40 grama svežeg odgovara približno 14 grama suvog. Sveži kvasac obavezno rastvorite u mlakoj tečnosti sa kašičicom šećera pre nego što ga dodate brašnu. Suvi kvasac možete direktno umešati u suve sastojke, što štedi vreme.

Kada smanjiti meru kvasca za brašno

Ako testo ostavljate da raste preko noći u frižideru, prepolovite količinu

Za testa sa puno masnoće (brioš, kifle), dodajte 10 grama više svežeg kvasca

Za pica testo dovoljno je 20 grama svežeg kvasca na kilogram brašna

Ako koristite integralno brašno, povećajte dozu za petinu

Skriveni trik koji menja teksturu testa

Ovo je korak koji većina recepata preskače, a ključan je za uspeh. Tečnost u kojoj rastvarate kvasac mora biti između 35 i 38 stepeni, ni stepen više.

Najčešće greške sa kvascem

Česta greška je mešanje kvasca direktno sa solju, jer ona direktno razara njegove ćelije. So dodajte tek kada kvasac počne da radi. Druga zabluda je merenje „od oka“ – imajte na umu da kesica suvog kvasca najčešće ima sedam grama, a ne deset. Takođe, svež kvasac nikada ne držite van frižidera, jer na sobnoj temperaturi gubi svoju snagu za svega nekoliko sati.

Kako prepoznati da je kvasac još uvek aktivan

Sipajte malo mlake vode u šolju, dodajte kašičicu šećera i mrvicu kvasca. Ako se za pet minuta pojavi pena, kvasac je živ i spreman. Ako voda ostane mirna, bacite ga bez razmišljanja. Mrtav kvasac neće spasiti ni najbolji recept.

