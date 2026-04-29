Odlično je vreme za baštovane da posade cveće koje će ukrasiti njihova dvorišta tokom leta, ali ponekad je teško odlučiti se za vrste koje će izgledati lepo i istovremeno privlačiti korisne insekte.

Na tržištu postoji bezbroj opcija, uključujući lavandu, jednu od najpopularnijih baštenskih biljaka. Međutim, ako tražite nešto malo drugačije, postoji jedna biljka koja je s pravom izdržala test vremena.

Verbena, poznata i kao sporiš, je klasična biljka za gredice i bordure, voljena zbog svojih šarenih i bujnih cvetova koji cvetaju mesecima.

Prema Kraljevskom hortikulturnom društvu (RHS), njeni cvetovi su pravi "magnet" za oprašivače, uključujući pčele, leptire i ose. Ova biljka je idealna za tradicionalne bašte, ali i za one prilagođene divljim životinjama, cvetnim gredicama i uzgoju u kontejnerima.

Pošto cveta izuzetno dugo, obično od ranog leta pa sve do kasno u jesen, ona pruža oprašivačima stalni izvor hrane kada drugo cveće počne da bledi, piše Mirror.

Saveti za bujan rast i cvetanje verbene Iako je verbena relativno laka za održavanje, nekoliko ključnih uslova će joj pomoći da napreduje i obilno cveta, a najvažniji od njih je obilje sunca.

Sunce je ključ uspeha Verbena voli sunce i generalno joj je potrebno najmanje šest do osam sati direktne sunčeve svetlosti dnevno. Više sunca znači više cveća, a samim tim i više srećnih oprašivača u vašoj bašti. Biljka takođe preferira dobro drenirano zemljište i, kada se dobro učvrsti, prilično je otporna na sušu.

Dok je biljka mlada, redovno je zalivajte, ali izbegavajte prekomerno zalivanje dok raste. Baštovani bi trebalo redovno da uklanjaju uvele cvetove, iako će većina sorti nastaviti da cveta uz minimalnu intervenciju. Prihranjujte samo po potrebi. Prema RHS-u, verbenama koje rastu u lejama nije potrebno prihranjivanje, ali onima u saksijama i visećim korpama će koristiti redovno đubrivo da bi održale da cvetaju.

Stručnjaci dodaju: "Zemlja za cvetanje obično sadrži dovoljno hranljivih materija za prvi mesec. Nakon toga, najbolje je primeniti tečno đubrivo bogato kalijumom, kao što je đubrivo za paradajz, kako bi se podstaklo cvetanje".

Napravite baštu koja pomaže oprašivačima Ako želite da stvorite baštu koja je zaista prijateljska za pčele i leptire, kombinujte verbenu sa drugim biljkama bogatim nektarom. To uključuje budleju (poznatu i kao letnji jorgovan ili grm leptira), kosmos, žalfiju, ehinaceu i lavandu.

Stvaranje ovih malih oaza za oprašivače je važnije nego ikad.

Podaci pokazuju da su populacije oprašivača u Evropi opale za zabrinjavajuće tri četvrtine u poslednjih 30 godina, a jednoj od deset vrsta pčela i leptira preti izumiranje.

Sadnjom medonosnih biljaka, svaki baštovan može dati svoj doprinos u očuvanju ovih ključnih insekata. Dakle, izborom izdržljive i lepe biljke poput verbene, ne samo da ćete ulepšati svoju baštu, već ćete obezbediti i preko potreban izvor hrane za pčele i leptire, pomažući u održavanju zdravlja celog ekosistema.

