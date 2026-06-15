Razlog nije samo specifičan ukus i duža svežina, već i način na koji nastaje. Dug proces fermentacije menja sastav testa i može da utiče na način na koji organizam vari i koristi hranljive materije.

Kako prenosi portal „Marta Stjuart“, zamena belog hleba hlebom od kiselog testa može da donese nekoliko zdravstvenih koristi, posebno kada je reč o kontroli šećera u krvi, varenju i apsorpciji pojedinih minerala, piše NIN.

Zašto se beli hleb drugačije vari?

Beli hleb se pravi od rafinisanog brašna iz kog je uklonjen veći deo vlakana. Zbog toga se brže razgrađuje tokom varenja, što može da izazove nagli porast nivoa šećera u krvi, ali i brži povratak osećaja gladi.

Nutricionistkinja Nikol Guzman iz bolnice Lenoks Hil u okviru zdravstvenog sistema Nortvel helt objašnjava da beli hleb nije nužno nezdrav, ali da je važno sa čim se jede.

„Ako se kombinuje sa proteinima, zdravim mastima ili namirnicama bogatim vlaknima, može biti deo uravnotežene ishrane“, navodi ona.

Stabilniji nivo šećera u krvi

Jedna od najčešće pominjanih prednosti hleba od kiselog testa jeste njegov niži glikemijski indeks u poređenju sa običnim belim hlebom.

Tokom fermentacije dolazi do promena u strukturi skroba, zbog čega se ugljeni hidrati sporije razgrađuju i apsorbuju. To znači da nivo šećera u krvi raste postepenije, bez naglih skokova.

Nutricionistkinja Roksana Ehsani ističe da bi takav efekat mogao da bude koristan osobama sa dijabetesom, predijabetesom ili insulinskom rezistencijom, ali i svima koji žele ravnomerniji nivo energije tokom dana.

Posebno se preporučuje hleb od kiselog testa napravljen od integralnog brašna, jer dodatna količina vlakana dodatno usporava varenje i doprinosi stabilnijem nivou glukoze.

Hleb od kiselog testa poslednjih godina postao je jedna od najpopularnijih alternativa klasičnom belom hlebu. Razlog nije samo specifičan ukus i duža svežina, već i način na koji nastaje. Dug proces fermentacije menja sastav testa i može da utiče na način na koji organizam vari i koristi hranljive materije.

Zašto se beli hleb drugačije vari?

Beli hleb se pravi od rafinisanog brašna iz kog je uklonjen veći deo vlakana. Zbog toga se brže razgrađuje tokom varenja, što može da izazove nagli porast nivoa šećera u krvi, ali i brži povratak osećaja gladi.

Nutricionistkinja Nikol Guzman iz bolnice Lenoks Hil u okviru zdravstvenog sistema Nortvel helt objašnjava da beli hleb nije nužno nezdrav, ali da je važno sa čim se jede.

„Ako se kombinuje sa proteinima, zdravim mastima ili namirnicama bogatim vlaknima, može biti deo uravnotežene ishrane“, navodi ona.

Stabilniji nivo šećera u krvi

Jedna od najčešće pominjanih prednosti hleba od kiselog testa jeste njegov niži glikemijski indeks u poređenju sa običnim belim hlebom.



Tokom fermentacije dolazi do promena u strukturi skroba, zbog čega se ugljeni hidrati sporije razgrađuju i apsorbuju. To znači da nivo šećera u krvi raste postepenije, bez naglih skokova.

Nutricionistkinja Roksana Ehsani ističe da bi takav efekat mogao da bude koristan osobama sa dijabetesom, predijabetesom ili insulinskom rezistencijom, ali i svima koji žele ravnomerniji nivo energije tokom dana.

Posebno se preporučuje hleb od kiselog testa napravljen od integralnog brašna, jer dodatna količina vlakana dodatno usporava varenje i doprinosi stabilnijem nivou glukoze.

Lakše varenje i manje nadimanja

Proces fermentacije delimično razlaže skrob i proteine iz brašna, pa mnogi ljudi hleb od kiselog testa lakše vare nego običan beli hleb. Fermentacijom nastaju i jedinjenja koja mogu da podstaknu razvoj korisnih bakterija u crevima.

Kod većine zdravih osoba razlika možda neće biti velika, ali ljudi sa osetljivijim sistemom za varenje ponekad primećuju manje nadimanja, gasova i osećaja težine nakon obroka.

Bolje iskorišćavanje minerala

Brašno prirodno sadrži fitinsku kiselinu, supstancu koja može da se vezuje za minerale poput gvožđa, cinka i kalcijuma i oteža njihovu apsorpciju. Tokom fermentacije u kiselom testu deo fitinske kiseline se razgrađuje, pa organizam lakše koristi pomenute minerale.

Zbog toga stručnjaci smatraju da hleb od kiselog testa može da ima određenu prednost u odnosu na klasične vrste hleba kada je reč o iskorišćavanju hranljivih sastojaka.

Više antioksidanasa

Prema navodima stručnjaka, fermentacija povećava dostupnost pojedinih korisnih jedinjenja, među kojima su polifenoli i organske kiseline.

Ta jedinjenja imaju antioksidativna svojstva, odnosno pomažu organizmu u borbi protiv slobodnih radikala koji mogu da oštete ćelije.

Nije svaki „sourdough“ pravi hleb od kiselog testa

Nutricionisti upozoravaju da nisu svi proizvodi koji se prodaju kao hleb od kiselog testa zaista proizvedeni tradicionalnom metodom. Pravi hleb od kiselog testa uglavnom sadrži samo nekoliko osnovnih sastojaka: brašno, vodu, so i prirodni starter.

Sa druge strane, industrijski proizvodi često sadrže dodatak pekarskog kvasca, sirćeta ili drugih sastojaka koji imitiraju karakterističan ukus fermentacije. Zato stručnjaci savetuju da se pažljivo čitaju deklaracije i bira hleb kod kog je navedeno da je napravljen pomoću prirodnog startera i duže fermentacije.

Nema čudesnih namirnica

Iako hleb od kiselog testa može da donese određene prednosti, stručnjaci naglašavaju da nijedna pojedinačna namirnica ne može sama da obezbedi dobro zdravlje. Najvažnije je da ishrana bude raznovrsna, sa dovoljno vlakana, povrća, voća, proteina i zdravih masti.

Zbog toga zamena belog hleba hlebom od kiselog testa može biti koristan korak, ali samo kao deo šireg i uravnoteženog načina ishrane.

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