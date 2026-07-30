Živela je sama, daleko od njega, a zbog godina i zdravstvenih problema sve više je brinuo da bi mogla da se povredi dok obavlja kućne poslove.

Mesec dana pažljivo je birao agenciju i pronašao iskusnu pomoćnicu koja je trebalo da dolazi nekoliko puta nedeljno, čisti, kuva i obavlja kupovinu. Međutim, plan koji je smišljao nedeljama trajao je svega tri dana.

Brinuo je da će se nešto dogoditi dok je sama

Igor je želeo da njegova majka više ne pere prozore, ne nosi teške kese i ne rizikuje pad penjući se na stolicu.

Angažovao je pomoćnicu preko preporučene agencije i bio siguran da je doneo najbolju odluku.

Njegova majka je pristala da pokuša, ali već posle nekoliko dana bilo je jasno da se u sopstvenoj kući ne oseća prijatno, piše Kurir Stil.

Tri dana bila su dovoljna

Prvog dana pratila je pomoćnicu dok je čistila i na kraju sama uzela krpu u ruke.

Drugog dana probala je supu koju je pomoćnica skuvala, a zatim tiho napravila svoju.

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Trećeg dana, dok je pomoćnica bila u kupovini, ponovo je peglala stvari koje su već bile ispeglane i vraćala predmete na njihovo mesto.

Sutradan joj se zahvalila na trudu, platila iz svoje penzije i zamolila je da više ne dolazi.

Reči koje sin nije zaboravio

Kada ju je pozvao da sazna zašto je odustala, majka mu je objasnila da joj nije teško zbog kućnih poslova, već zbog osećaja da joj je neko oduzeo samostalnost.

Rekla mu je da su kuvanje, odlazak u prodavnicu i održavanje doma deo njenog života i svakodnevice, a ne teret kojeg želi da se oslobodi.

Dodala je da će sama zatražiti pomoć kada za to dođe vreme, ali da dok god može da brine o sebi, želi da zadrži svoju nezavisnost.

Našli su kompromis

Posle razgovora, Igor je shvatio da pomoć ne mora da znači preuzimanje svega.

Dogovorili su se da će on organizovati samo poslove koji su za nju zaista teški, poput pranja prozora, velikog spremanja i dostave teških namirnica, dok će sve ostalo nastaviti da radi sama.

Kako kaže, tek tada je razumeo da prava pomoć nije u tome da nekome oduzmete ono što mu daje osećaj svrhe, već da budete tu kada mu je zaista potrebna.

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