Međutim, ono što je počelo kao bezazlene subotnje posete njenog sina baki, pretvorilo se u priču koja je zauvek promenila njen brak. Najveći šok doživela je kada je po sina došla ranije nego inače i zatekla ga sa spakovanim koferom.

Kada se udala za Adama, Dženifer je od njegove sestre dobila upozorenje da njihova majka teško prihvata činjenicu da više nije najvažnija žena u sinovljevom životu. ,

Nije tome pridavala veliki značaj, verujući da se nesuglasice među odraslima mogu rešiti razgovorom. Međutim, sve se promenilo nakon rođenja njihovog sina Lukasa.

Svekrva Dajana imala je ključ od njihove kuće, koji je koristila mnogo češće nego što je bilo potrebno. Dolazila je nenajavljeno, preuređivala stvari po kući i otvoreno potkopavala pravila koja su Dženifer i Adam postavili za dete. Kada bi majka rekla da nema slatkiša pre večere ili da je vreme za spavanje, baka bi namerno radila suprotno, predstavljajući to kao „ravnotežu“.

Najviše ju je bolelo to što je Adam svaki put umanjivao problem. Govorio je da njegova majka samo želi da pomogne i da Dženifer preteruje, zbog čega je ona sve više počela da sumnja u sopstveni osećaj da nešto nije u redu.

Vremenom su uvedene i redovne subotnje posete baki. U početku joj je to delovalo kao dobra ideja, jer je Lukas voleo da provodi vreme sa njom. Međutim, dečak je ubrzo počeo da kući donosi rečenice koje nikada nije mogao sam da smisli. Govorio je da baka kaže kako je mama previše stroga, da se tata više zabavljao pre braka i da se odrasli umore od porodice koju su izabrali. Tada je Dženifer shvatila da neko sistematski utiče na njeno dete.

Pokušala je da razgovara sa mužem i predložila bračno savetovanje, ali je on odbio svaki razgovor. Sve više vremena provodio je kod svoje majke, dok je Dženifer ostajala uverenja da se iza svega krije nešto mnogo ozbiljnije.

Pravi šok usledio je jedne subote kada je došla po sina. Lukas je istrčao iz kuće srećan, vukući mali plavi kofer. Tek tada je saznala da su Adam i njegova majka već napravili plan da dečak mesec dana ostane kod bake, jer su ostalim članovima porodice rekli da se Dženifer navodno udaljila od porodice i da želi razdvajanje. O toj odluci niko nikada nije razgovarao sa njom.

Kada je ušla u kuću, zatekla je okupljenu širu porodicu koja je poverovala priči da ona želi da napusti brak i dete. Tek kada je pred svima pokazala poruke koje je razmenjivala sa mužem, postalo je jasno da ništa od toga nije bila istina. Adam je tada priznao da je dozvolio majci da širi takvu priču kako bi izbegao sukob i odgovornost.

Posle tog događaja Dženifer je odmah potražila pravnu pomoć i pokrenula postupak razvoda. Tokom medijacije Adam je postepeno počeo da priznaje greške i da preuzima odgovornost za ono što je dozvolio da se dogodi, ali za nju je poverenje već bilo nepovratno izgubljeno.

Iako su kasnije uspeli da uspostave korektan odnos kao roditelji, brak nisu obnovili. Najvažniji trenutak dogodio se kada je Adam njihovom sinu jasno rekao da ga majka nikada nije želela da napusti i da je pogrešio što je dozvolio da dečak poveruje u suprotno. Od tada je počeo da postavlja granice svojoj majci i više nije dozvoljavao da se meša u odluke koje se tiču njihovog sina.

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