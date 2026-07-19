Zbog toga se sve više domaćinstava odlučuje za termoizolacionu fasadu, koja leti usporava zagrevanje zidova, a zimi sprečava gubitak toplote. Iako zahteva početno ulaganje, može doneti značajne uštede na računima za energiju i povećati udobnost tokom cele godine.

Šta je termoizolaciona fasada?

Termoizolaciona fasada predstavlja kompletan sistem spoljne izolacije koji se sastoji od izolacionih ploča, lepka, armaturne mrežice, zaštitnih slojeva i završnog dekorativnog maltera.

Najčešće se koriste:

beli EPS (stiropor),

grafitni stiropor, koji pruža bolju toplotnu izolaciju pri istoj debljini,

kamena vuna, koja osim toplotne obezbeđuje i odličnu zvučnu izolaciju i veću otpornost na požar.

U praksi se najčešće ugrađuje izolacija debljine od 10 do 15 centimetara, u zavisnosti od karakteristika objekta i željenog nivoa energetske efikasnosti.

Kako leti hladi, a zimi čuva toplotu?

Tokom leta sunce satima zagreva spoljne zidove. Bez odgovarajuće izolacije toplota brzo prodire u unutrašnjost, pa klima-uređaji rade znatno duže.

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Termoizolaciona fasada usporava prolazak toplote kroz zidove, zbog čega se prostor sporije zagreva i lakše održava prijatna temperatura.

Zimi je efekat obrnut – toplota ostaje duže u domu, pa su potrebe za grejanjem manje.

Kolike uštede može da donese?

Visina uštede zavisi od stanja objekta, kvaliteta stolarije, vrste izolacije i sistema grejanja ili hlađenja.

Prema procenama stručnjaka, kvalitetno izvedena termoizolacija može da smanji troškove grejanja i hlađenja za 20 do 40 odsto.

Najbolji rezultati postižu se kada se spoljašnja izolacija kombinuje sa kvalitetnom PVC ili aluminijumskom stolarijom i dobro izolovanim krovom, piše Lepa&Srećna.

Kako izgleda ugradnja?

Postavljanje termoizolacione fasade odvija se u nekoliko faza:

priprema i čišćenje zidova,

lepljenje izolacionih ploča,

dodatno pričvršćivanje tiplovima,

postavljanje armaturne mrežice,

nanošenje zaštitnih slojeva,

završni dekorativni malter.

Za prosečnu porodičnu kuću radovi najčešće traju od jedne do tri nedelje, u zavisnosti od veličine objekta i vremenskih uslova.

Koliko košta termoizolaciona fasada u Srbiji?

Cena zavisi od vrste izolacije, debljine materijala, završnog maltera i troškova rada.

Okvirne cene sa materijalom i ugradnjom trenutno iznose:

EPS fasada (10 cm) – od 30 do 40 evra po kvadratnom metru,

grafitni stiropor – od 35 do 45 evra po kvadratnom metru,

kamena vuna – od 45 do 60 evra po kvadratnom metru.

Za kuću sa oko 150 kvadratnih metara fasade, ukupna investicija može iznositi između 4.500 i 9.000 evra, u zavisnosti od izabranog sistema.

Da li se termoizolaciona fasada isplati?

Kvalitetno izvedena termoizolaciona fasada može da traje više od 20 godina uz minimalno održavanje.

Osim što doprinosi prijatnijoj temperaturi tokom cele godine i smanjuje potrošnju energije, povećava vrednost nekretnine. Zato mnogi ovu investiciju smatraju dugoročnim ulaganjem koje donosi veću udobnost i niže račune za grejanje i hlađenje.

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