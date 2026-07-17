Ako želite da salatu pretvorite u kompletan obrok, dodajte malo proteina poput kuvanog leblebija, koji je takođe dobar izvor dijetetskih vlakana.

Grčka salata je popularna mediteranska salata koja se sastoji od seckanog paradajza, krastavaca, crnog luka, maslina i feta sira.

Začinjena je maslinovim uljem i najčešće se služi uz hleb i jela od mesa i ribe sa roštilja. Ako želite da salatu pretvorite u kompletan obrok, dodajte malo proteina poput kuvanog leblebija, koji je takođe dobar izvor dijetetskih vlakana. Ako koristite konzervirani kuvani leblebija, priprema ovog jela će trajati samo oko 10 minuta.

Ova salata je odličan izbor kada je napolju vruće i ne želite da uključite šporet. Možete je poneti sa sobom na posao, na piknik i na plažu.

Ostavljamo vam recept za punjeni paradajz - odličan je, probajte.

Grčka salata od leblebija

Sastojci: 500 g kuvanog leblebija, 250 g svežih krastavaca, 250 g svežeg paradajza, 125 ml ekstra devičanskog maslinovog ulja, 75 g crnih maslina bez koštica, 75 g feta sira, 60 ml vinskog sirćeta, 1 mali crni luk, 1 paprika, ½ limuna, so i biber po ukusu, sveže seckani peršun po ukusu i prstohvat ljute papričice po ukusu.

Priprema: Ocedite leblebije i isperite ih pod vodom. Stavite ih u veliku posudu sa seckanim crnim lukom, krastavcima, paprikama, paradajzom i crnim maslinama, piše Pun kufer.

Dodajte izmrvljeni feta sir preko. Napravite dresing za salatu: pomešajte ekstra devičansko maslinovo ulje sa vinskim sirćetom i polovinom ceđenog limuna. Začinite solju i biberom, dodajte sveže seckani peršun i ljute papričice po ukusu. Prelijte dobijenim dresingom salatu, promešajte i poslužite.

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