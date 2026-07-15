Travnjak vam je požuteo zbog vrućina? Stručnjaci otkrili jednostavan trik koji ga vraća u život

Iako na prvi pogled deluje kao da je trava potpuno uništena, stručnjaci kažu da u većini slučajeva nije tako. Ako je koren ostao zdrav, travnjak može ponovo da postane gust i zelen.

Kako da proverite da li travnjak može da se oporavi?

Visoke temperature i dugotrajna suša predstavljaju veliki stres za travu. Da bi preživela, biljka usporava rast i menja boju, ali to ne znači da je uginula.

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Jednostavan test može da pokaže u kakvom je stanju travnjak. Lopatom izvadite deo zemlje dubine od 10 do 15 centimetara i pregledajte korenje. Ako je svetlo i čvrsto, trava će se najverovatnije oporaviti. Ako je koren potpuno suv i lomljiv, biće potrebno ponovno zasejavanje.

Koliko često treba zalivati travnjak?

Jedna od najčešćih grešaka jeste svakodnevno, površinsko zalivanje.

Stručnjaci savetuju da je mnogo bolje obilno zaliti travnjak jednom ili dva puta nedeljno. Za svaki kvadratni metar potrebno je oko 10 do 15 litara vode kako bi vlaga stigla do korena.

Najbolje vreme za zalivanje je rano ujutru ili uveče, kada je isparavanje najmanje.

Trik koji preporučuju stručnjaci

Baštovan Norbert Liška smatra da, kada god je moguće, ne treba žuriti sa svakodnevnim zalivanjem.

Prema njegovim rečima, mnogo bolje rezultate daje obilnija kiša, nakon koje travnjak treba ciljano zaliti samo na mestima koja su najviše isušena.

Kako bi voda lakše stigla do korena, preporučuje se da se zemlja na oštećenim delovima blago rastrese baštenskim vilama. Male rupice omogućavaju da vlaga prodre dublje u zemljište i ubrzava oporavak trave.

Kako sprečiti da trava ponovo požuti?

Pravilna nega tokom leta može značajno smanjiti posledice visokih temperatura.

Stručnjaci preporučuju da se trava ne kosi prenisko, jer duže vlati štite zemljište od pregrevanja i sporije gube vlagu.

Ako nakon leta ostanu proređena ili potpuno gola mesta, jesen je najbolje vreme za obnovu travnjaka. Tada se preporučuje ponovno zasejavanje, kao i upotreba jesenjeg đubriva sa većim sadržajem kalijuma, koji jača koren i povećava otpornost biljke.

Uz pravilno zalivanje, umereno đubrenje i malo strpljenja, čak i travnjak koji danas izgleda potpuno osušen može ponovo da postane gust, zdrav i intenzivno zelen.

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