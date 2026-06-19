Međutim, stručnjaci za enterijer tvrde da tajna izgleda prostora koji podseća na luksuzne hotele često nema veze sa cenom, već sa pametnim izborom detalja.

Jedna jednostavna promena može učiniti da kupatilo izgleda modernije, prostranije i znatno skuplje nego što zaista jeste, , piše Ona.

Tajna je u pločicama

Dizajneri sve češće preporučuju pločice većeg formata sa što tanjim fugama. Razlog je jednostavan - što je manje vidljivih spojeva, prostor deluje ujednačenije, elegantnije i vizuelno veće.

Upravo zato se ovakvo rešenje često koristi u luksuznim hotelima i modernim apartmanima. Zidovi i pod izgledaju čistije, a ceo prostor dobija sofisticiraniji izgled.

Dodatni efekat postiže se izborom fuga koje su što sličnije boji pločica. Kada se fuge ne ističu, pogled nesmetano prelazi preko površina, pa kupatilo deluje skladnije i luksuznije.

Kako da malo kupatilo izgleda veće?

Ako raspolažete manjim prostorom, stručnjaci savetuju da birate svetlije nijanse pločica. Bež, svetlosiva, krem ili boja peska reflektuju više svetlosti i stvaraju utisak prostranosti.

Još jedan trik koji koriste dizajneri jeste postavljanje istih ili veoma sličnih pločica na pod i zidove. Na taj način brišu se vizuelne granice između površina, pa prostor deluje veće i uređenije.

Luksuz nije uvek skup

Iako mnogi prvo pomisle na mermer, zlatne detalje i skupu opremu, stručnjaci ističu da luksuz najčešće dolazi iz dobrog planiranja.

Velike pločice, diskretne fuge, usklađene boje i jednostavne linije često daju mnogo bolji efekat od pretrpanog prostora punog skupih detalja.

Zato, ako planirate renoviranje kupatila, možda ne morate da menjate baš sve. Ponekad je dovoljan samo jedan pametan trik da prostor izgleda kao da je izašao iz luksuznog hotelskog kataloga.

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