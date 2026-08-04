Međutim, iskustvo 27-godišnje Mili iz Velike Britanije pokazuje koliko ovo stanje može biti složeno i psihički teško.

Ona tvrdi da je tokom tri dana provedenih u medicinski izazvanoj komi bila svesna zvukova, razgovora lekara i procedura koje su se odvijale oko nje, ali nije mogla da govori niti da pomera telo.

Njena priča otvorila je pitanje iskustava pacijenata koji navode da su bili delimično svesni tokom intenzivnog lečenja.

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Teška bolest pluća dovela do medicinski izazvane kome

Mili godinama živi sa hroničnom plućnom bolešću, koja joj je više puta ozbiljno ugrozila zdravlje.

U avgustu 2022. godine hospitalizovana je zbog dvostruke upale pluća. Njeno stanje se ubrzo pogoršalo, a nakon komplikacija došlo je do kolapsa oba plućna krila i respiratornog zastoja.

Lekari su odlučili da je uvedu u medicinski izazvanu komu kako bi joj pomogli tokom kritičnog perioda lečenja.O tome da osobe u komi ipak znaju nešto govorila nam je i Marina Tanacković koja je 3 puta pobedila leukemiju, u podkastu "Hrabrija nego juče".

“Bila sam zarobljena u sopstvenom telu”

Mili kaže da je, iako nije mogla da se pomeri ni komunicira, bila svesna onoga što se dešava u bolničkoj sobi.

Čula je glasove lekara i medicinskog osoblja, razgovore, zvukove aparata i dolaske ljudi oko svog kreveta.

Kako bi sprečila paniku, pokušavala je da se koncentriše na druge misli i u glavi je ponavljala detalje iz serije “Igra prestola”.

Pamtila je razgovore kako bi dokazala svoje iskustvo

Jedan od najvećih strahova bio joj je da joj ljudi neće poverovati kada se probudi.

Zbog toga je, kako kaže, pokušavala da zapamti što više detalja – imena medicinskih sestara, razgovore u sobi, događaje tokom smene i informacije koje je čula.

Navodi da je čak pamtila brojne detalje iz bolničkog okruženja kako bi kasnije mogla da ispriča šta je doživela.

Iskustvo tokom kome ostavilo dugotrajne posledice

Iako se fizički oporavila, Mili kaže da je iskustvo ostavilo snažan psihološki trag.

Nakon buđenja suočila se sa strahom od ponovnog odlaska u komu, noćnim morama i epizodama paralize sna.

Posebno teško su joj padali trenuci kada bi članovi porodice morali da napuste bolničku sobu, dok je ona ostajala bez mogućnosti komunikacije.

Nakon oporavka odlučila je da podeli svoju priču

Posle velike operacije tokom koje joj je odstranjen deo levog plućnog krila, Mili je odlučila da javno govori o svom iskustvu.

Svoju priču deli na društvenim mrežama kako bi pružila podršku ljudima koji prolaze kroz ozbiljne bolesti i neizvesna medicinska stanja.

Kako kaže, dugo je ćutala jer nije želela da drugima bude neprijatno dok sluša kroz šta je prošla, ali je odlučila da više ne skriva svoje iskustvo.

Šta je važno znati o medicinski izazvanoj komi?

Medicinski izazvana koma je kontrolisano stanje koje lekari koriste u određenim teškim situacijama kako bi zaštitili mozak i telo tokom intenzivnog lečenja.

Iskustva pacijenata mogu se razlikovati, a osećaj svesnosti tokom takvog stanja nije nešto što svi pacijenti doživljavaju. Zbog toga lekari pažljivo prate stanje pacijenta i prilagođavaju terapiju njegovim potrebama.

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